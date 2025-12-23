Они будут похожи соотношениями сторон внутренних экранов

Компания Google отказалась от массивного складного форм-фактора смартфона в виде книги, который использовала в модели Pixel Fold первого поколения. Скоро так же могут поступить Apple с iPhone Fold и Samsung в будущих моделях.

Google представила первый Pixel Fold в 2023 году. Он выглядел неплохо, но оказался подвержен проблемам с перегревом. При этом форм-фактор был относительно свежим, с небольшим и широким внешним дисплеем. При его раскрытии пользователь получал более широкое внутреннее пространство. Это отличалось от Samsung Galaxy Z Fold, который имел очень узкий внешний дисплей с оптимизацией для портретной ориентации. Во втором и третьем поколениях складных смартфонов Google отказалась от этого уникального дизайна в пользу подхода Samsung.

Оказалось, что подобный дизайн исчез не навсегда. Издание ETNews сообщает, что iPhone Fold будет иметь соотношение сторон 4:3 у внутреннего дисплея, как на iPad. Samsung тоже работает над «широким складным устройством» с таким же соотношением сторон внутреннего дисплея. Pixel Fold имел соотношение сторон 6:5, что ненамного отличается от 4:3.

В статье рассказывается, что Apple установит внутренний экран с диагональю 7,58 дюйма, а у Samsung он будет 7,6 дюйма при внешнем экране 5,4 дюйма. Первый Pixel Fold имеет внешний экран 5,8 дюйма и внутренний 7,6 дюйма.