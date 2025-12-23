Вопрос относительно появления игры на Switch первого поколения остаётся открытым

В своё время Microsoft и Activision Blizzard пытались завершить сделку по приобретению Nintendo Switch, и Microsoft заключила соглашения с двумя другими крупными держателями консольных платформ о продолжении или о начале выпуска игр Call of Duty на этих платформах. Соглашение Microsoft и Nintendo было рассчитано на 10 лет. Казалось, можно не рассчитывать на появление Call of Duty на старой Switch, и что всё внимание будет уделяться выпущенной в этом году Switch 2.

Сейчас с начала этого 10-летнего соглашения прошло два года. По словам Джеза Кордена из издания Windows Central, релиз игры на этих портативных устройствах состоится в 2026 году. Отвечая пользователю X/Twitter на соответствующий вопрос, Корден сказал: «Первая версия CoD для Switch почти готова и выйдет через несколько месяцев». На вопрос другого пользователя было сказано, что релиз состоится не совсем скоро, но точно в течение года.

Корден уже делился точной информацией касательно слухов о проектах Microsoft, что придаёт этой новости дополнительную достоверность. Некоторые вопросы остаются непрояснёнными. В первую очередь это появление игры на первой Switch. Если это произойдёт, возможности игры могут оказаться ограниченными и не раскрывать аппаратный потенциал Switch 2. Быть может, на старой платформе появится Call of Duty: Warzone, а не основная игра серии.

Другой вариант заключается в том, что Warzone выйдет на Switch и Switch 2, а последняя основная игра, Black Ops 7, появится на Switch 2, чтобы в полной мере задействовать самые современные технологии. Самым маловероятным кажется вариант, при котором будет создана совершенно новая игра Call of Duty, эксклюзивная для Nintendo Switch/Switch 2, а не просто порт других игр Call of Duty.