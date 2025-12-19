Это может означать удовлетворительный процент выпуска годных чипов

В сентябре появлялась новость о том, что компания Samsung запустила промышленное производство своего мобильного процессора Exynos 2600. Тогда речь шла об уровне выпуска годных чипов в 50%, хотя компания ставила перед собой цель достичь 70%. С таким показателем можно было бы говорить об экономической целесообразности продажи этого процессора сторонним заказчикам.

Очередная новость наводит на мысль, что производственные дела южнокорейской компании идут неплохо. Издание The Bell сообщает, что Samsung намеревается использовать Exynos 2600 в составе будущего складного смартфона Galaxy Z Flip 8.

Эту возможность обсуждают между собой подразделения Samsung MX и LSI. Время на принятие решения ещё есть, поскольку этот смартфон запланирован на лето. Тогда же появится Galaxy Z Fold 8. Это более дорогой смартфон, так что в нём ожидается использование Snapdragon 8 Elite Gen 5, каждый экземпляр которого оценивается примерно в $280.

Помимо складного аппарата, первый чип Samsung на техпроцессе 2 нм GAA должен войти в состав Galaxy S26 и Galaxy S26+.