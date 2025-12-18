Нейронные и поведенческие реакции человека меняются, если он представляет себе позитивный опыт

В книгах о саморазвитии и достижении успеха авторы любят рассуждать о «силе позитивного мышления». Опубликованное в журнале Nature Communications исследование специалистов из Университета Колорадо в Боулдере и Института Макса Планка в Германии говорит, что это может быть не просто маркетинговая уловка.

Проделанная работа показала, что если ярко представить положительный или отрицательный результат, это окажет активное нейронное воздействие и повлияет на поведение. По словам ведущего автора исследования Аромы Дабаса (Aroma Dabas), воображение человека не является пассивным. Оно оказывает влияние на выбор, который человек делает, и на результаты, которых он ждёт. Если ярко представить будущие события, это может оказать влияние на мотивацию, стремление избежать их и решения в дальнейшем.

Память и воображение формируются в возрасте трёх лет. Значит ли это, что они тесно связаны и люди могут учиться на воображаемых переживаниях? 50 человек приняли участие в исследовании на основе методов нейровизуализации. Им было предложено составить список из 30 человек, от самых симпатичных для них до наименее симпатичных. Находясь в аппарате МРТ, участники получали имя из списка. Затем их просили в течение 8 секунд представить себе положительный или отрицательный опыт взаимодействия с этим человеком. Участники предпочитали людей, с которыми они представляли себе положительный опыт, даже не зная их лично.

Когда человек неожиданно получает больше ожидавшегося удовольствия от какого-либо опыта, это называется «ошибкой прогнозирования». Чтобы закрепить позитивный опыт, мозг создаёт соответствующие нейронные связи. Контролирующая ошибку прогнозирования область мозга под названием вентральный стриатум работает тем сильнее, чем более явно оказалась ошибка прогнозирования в положительную сторону. Дорсомедиальная префронтальная кора (хранилище памяти) также вступала в дело при этих переживаниях. Это показывает сильную связь между воображением и памятью.

Возможно, обучение посредством воображения поможет страдающим от сильных фобий людям, ярко воссоздавая вызывающий страх опыт и безопасно преодолевая его. С другой стороны, негативное воображение может повредить людям, страдающим от тревоги и депрессии.