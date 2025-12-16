Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Производители ПК готовятся к значительному повышению цен из-за памяти и накопителей
Acer, Asus и другие поставщики не могут избежать увеличения ценников на свои устройства по причине роста цен на память.

Цепочки поставок электронных комплектующих начали реагировать на дефицит памяти, поскольку сегмент искусственного интеллекта забрал себе значительную часть производственных линий DRAM. Недавно сообщалось, что американская компания Dell готовилась к существенному повышению цен на свою продукцию. Taiwan Economic Daily утверждает, что Acer и Asus также поднимут цены для корпоративного и потребительского секторов рынка ПК.

Председатель совета директоров Acer Джейсон Чен заявил, что в первом квартале 2026 года ценовая структура рынка компьютеров станет намного сложнее прежнего. Причиной является рост цен на DRAM на 50% всего за несколько недель. Чен воздержался от предположений о том, как может повлиять на ситуацию повышение цен. По его словам, готовая продукция доставляется до места назначения не сразу, а иногда идёт несколько месяцев. Цены на DRAM сейчас меняются ежедневно.

Председатель совета директоров Acer заявил, что цепочка поставок не должна агрессивно повышать цены на потребительские товары. Вместо этого производители должны стремиться к диверсификации с целью обеспечения устойчивости к таким чрезвычайным ситуациям. Он упомянул, что на потребительское подразделение Acer приходится лишь 50% от общего объёма продаж компании. Оставшаяся часть относится к промышленным системам и ориентированным на искусственный интеллект системам. Впрочем, даже это не поможет Acer избежать повышения цен на продукцию, поскольку ситуация критическая.

Недавно сообщалось, что производители собираются перейти на 8 ГБ оперативной памяти в качестве базовой конфигурации ноутбуков средней ценовой категории. Глава Acer подтвердил это, заявив, что это может быть одним из способов противостояния дефициту DRAM без радикального повышения цен.

#asus #ноутбуки #оперативная память #компьютеры #acer #dell #dram
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Геологи обнаружили огромные резервуары гелия в древней коре Земли
2
Россия возвращается к идее экранопланов
2
Дайверы обнаружили у берегов Франции массивную подводную каменную стену возрастом около 7000 лет
+
Дефицит и высокие цены на оперативную память DDR5 в 2025 году увеличили популярность платформы AM4
2
В Бразилии завершили модернизацию устаревшего парка танков M60A3 Patton
1
Эксперты признали ошибочными прогнозы Запада о крахе России
1
Китайская компания CMOC приобретает золотые рудники в Бразилии за $1 млрд
+
Археологи обнаружили лестницу, ведущую в «затерянные Помпеи»
1
Hardware Unboxed сравнили Intel Core Ultra 5 225F с основными конкурентами на рынке
+
Casio запустила в Европе две новые модели G-Shock с текстурированным металлическим ободком
+
Учёные предлагают выделить новую эпоху освоения Луны
+
Telegram и WhatsApp отключат устаревшие версии приложений для пользователей в России
+
В Великобритании начнут регулировать криптовалюту в 2027 году
+
3D-принтер Bambu Lab P1S Combo с поддержкой высокого разрешения создаст чёткие и детализированные модели
+
Астроном Киселёв объяснил природу «защитного луча» у приближающегося к Земле объекта 3I/ATLAS
+
Google удалила с YouTube десятки сгенерированных нейросетями видеороликов
+
Низкие рейтинги толкают Мерца к эскалационной риторике в отношении России
3
Microsoft опубликовала рекомендации для сборки оптимального игрового ПК под управлением Windows 11
+
Namco анонсировала восьмую часть известного авиасимулятора Ace Combat
+
В России изготовили импортозамещённый фронтальный погрузчик WL50
+

Популярные статьи

Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
118
Разрушитель миров, Скалолазы, Альтер и Игрок — краткий и субъективный обзор новых фильмов
+
«Оно: Добро пожаловать в Дерри» — очередное «повесточное расширение» классики ужасов
6
О Steam Machine в 2026 году — что ждёт детище Valve на фоне кризиса памяти
14
Обзор романа «Расследование» Станислава Лема – произведение, поставившее читателей в тупик
+
Цены на ОЗУ и SSD бьют рекорды — подсчитываем стоимость актуального игрового ПК в конце 2025 года
1
Игры с PlayStation 3 на PlayStation 5 — тихий анонс с огромными последствиями
3

Сейчас обсуждают

mozghru
23:57
Региональные цены,поддержка модов..Что ещё нужно. А видели анонс следующей игра от Лариан? Крипово)
Ролевая игра Baldur’s Gate 3 разошлась тиражом в 20 миллионов копий
Dentarg
22:46
Даже логотип MG не убрали. Но если второй в максималке будут продавать не за 5 млн - хорошо. Хотя чую в максималку просто не сумеют, тот же оригинальных HS есть в версии 4wd. "Можно, но зачем" - не то...
«Москвич» запустил производство кроссоверов M70 и M90
Никита Акимов
22:46
Капец, тоже хочу на 8.1, но ryzen скорее всего не позволит🙁
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Dentarg
22:39
И заметьте, никаких Денуво. Нормально делай - нормально будет.
Ролевая игра Baldur’s Gate 3 разошлась тиражом в 20 миллионов копий
unknown24
22:34
Летом в деревню купил себе и соседу на Авито (материнку + Xeon 2680 v4 + 32 Gb DDR4-2400)=6500. Осенью приятелю комп собирал на 5500, заказ от 3 октября 2*16Gb SmartBuy (обычная DDR4 3200 cl22) 2*2573...
Цены на ОЗУ и SSD бьют рекорды — подсчитываем стоимость актуального игрового ПК в конце 2025 года
slikts
22:33
А в попу себе эти войска засунуть слабо!
«Москвич» запустил производство кроссоверов M70 и M90
сергей гришин
22:25
Лучше видяхи или, для начала, DDR5!
В США приступили к испытаниям гиперзвукового оружия во время сильного дождя
Parlous
21:57
Зачем это здесь? Как этот материал поможет в разгоне компьютерного железа или хоть в чём-то на компьютерную тематику?
«Оно: Добро пожаловать в Дерри» — очередное «повесточное расширение» классики ужасов
Евгений Васютин
21:57
Игры с PlayStation 3 на PlayStation 5 — тихий анонс с огромными последствиями
Parlous
21:57
Американцы настолько "умные", что не в состоянии осилить свою 248 летнюю историю. В самой процветающей стране мира США 28% населения не умеют толком читать и писать. По данным исследования Национальн...
«Оно: Добро пожаловать в Дерри» — очередное «повесточное расширение» классики ужасов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter