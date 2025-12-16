Acer, Asus и другие поставщики не могут избежать увеличения ценников на свои устройства по причине роста цен на память.

Цепочки поставок электронных комплектующих начали реагировать на дефицит памяти, поскольку сегмент искусственного интеллекта забрал себе значительную часть производственных линий DRAM. Недавно сообщалось, что американская компания Dell готовилась к существенному повышению цен на свою продукцию. Taiwan Economic Daily утверждает, что Acer и Asus также поднимут цены для корпоративного и потребительского секторов рынка ПК.

Председатель совета директоров Acer Джейсон Чен заявил, что в первом квартале 2026 года ценовая структура рынка компьютеров станет намного сложнее прежнего. Причиной является рост цен на DRAM на 50% всего за несколько недель. Чен воздержался от предположений о том, как может повлиять на ситуацию повышение цен. По его словам, готовая продукция доставляется до места назначения не сразу, а иногда идёт несколько месяцев. Цены на DRAM сейчас меняются ежедневно.

Председатель совета директоров Acer заявил, что цепочка поставок не должна агрессивно повышать цены на потребительские товары. Вместо этого производители должны стремиться к диверсификации с целью обеспечения устойчивости к таким чрезвычайным ситуациям. Он упомянул, что на потребительское подразделение Acer приходится лишь 50% от общего объёма продаж компании. Оставшаяся часть относится к промышленным системам и ориентированным на искусственный интеллект системам. Впрочем, даже это не поможет Acer избежать повышения цен на продукцию, поскольку ситуация критическая.

Недавно сообщалось, что производители собираются перейти на 8 ГБ оперативной памяти в качестве базовой конфигурации ноутбуков средней ценовой категории. Глава Acer подтвердил это, заявив, что это может быть одним из способов противостояния дефициту DRAM без радикального повышения цен.