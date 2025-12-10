Он должен ускорить и упростить создание контента на мобильных устройствах

Мобильное приложение YouTube было создано для просмотра видео. Прошли годы, и потребление контента претерпело изменения, так что YouTube приходится менять приоритеты.

На официальной странице поддержки Google объявила о начале тестирования нового режима «Создать». Режим будет открываться по нажатию на иконку «Плюс» в мобильном приложении YouTube. В этом режиме есть множество инструментов для создания контента, в том числе работающих на основе искусственного интеллекта.

По версии Google, режим «Создать» станет площадкой для генерации изображений, видеороликов, фонов с зелёным экраном, музыкальных треков и многого другого. Google не стала сообщать подробности того, как ИИ поможет пользователям создавать изображения и видео.

К настоящему времени в мобильном приложении YouTube уже были экспериментальные ИИ-функции для создания видео и изображений. Возможно, в новом режиме их станет ещё больше.

В YouTube говорят, что речь идёт об эксперименте, так что пока режим «Создать» будет доступен ограниченному кругу пользователей. Цель этого эксперимента состоит в том, чтобы «протестировать новые способы лёгкого создания коротких видеороликов и вдохновить на это пользователей».

Получивших режим «Создать» в приложении YouTube пользователей Google призывает оставить отзыв. Эти отзывы могут стать основой для внесения изменений в новый режим или полного отказа от него.