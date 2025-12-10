Сайт Конференция
Consumer Reports: самым ненадёжным автомобилем на вторичном рынке США является Tesla
В этом плане её опережают даже марки Jeep и Chrysler, но последние модели постепенно улучшаются

Согласно статистике Consumer Reports по надёжности подержанных автомобилей в 2025 году в США, автопроизводитель Tesla занимает последнее место среди 26 марок с рейтингом надёжности 31. Это хуже, чем у Jeep (32), Ram (35) и Chrysler (36). В исследовании оценивалась надёжность моделей в возрасте от 5 до 10 лет.

Хотя результаты вряд ли улучшат мнение потенциальных покупателей о достоинствах Tesla, в отчёте говорится, что компания улучшила качество сборки автомобилей. Её последние модели имеют «надёжность выше среднего». Tesla вошла в десятку лучших марок в рейтинге предсказуемости новых автомобилей Consumer Reports, опередив Ford, Chevrolet, Mercedes-Benz, Audi и Volkswagen.

Новые модели Tesla надёжнее старых, но компания много раз отзывала свои автомобили, включая флагманскую Model S и новый Cybertruck. В 2025 году Tesla отозвала более 46 000 Cybertruck для устранения неисправности внешней панели. Она была недостаточно надёжно закреплена и могла отсоединиться во время движения.

В январе компания отозвала более 200 000 автомобилей из-за сбоя программного обеспечения камер заднего вида. В минувшие годы Tesla отзывала миллионы автомобилей из-за широкого спектра проблем, от ошибок автопилота, проблем с обнаружением тормозной жидкости и неисправных систем предупреждения о непристёгнутых ремнях безопасности до неисправных сенсорных экранов и отказов усилителя рулевого управления.

Цены на подержанные автомобили Tesla снизились после пандемии. Тогда федеральные налоговые льготы в США способствовали росту спроса на электромобили. После их отмены спрос снизился. Сейчас потребители всё чаще выбирают традиционные автомобили с ДВС или подключаемые гибриды.

#сша #электромобили #tesla #consumer reports #автомагистрали
Источник: techspot.com
