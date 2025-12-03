Её графический процессор будет выпускаться по техпроцессу 6 нм

Разработанные китайскими производителями графические процессоры пока не добрались до уровня лучших предложений Nvidia и AMD, но это не мешает им вынашивать амбициозные планы. Несколько месяцев назад появлялись новости о GPU 7G106 от компании Lisuan на техпроцессе 6 нм. Тогда говорилось, что этот чип сможет конкурировать с видеокартами Nvidia 60-й серии благодаря своей передовой архитектуре. Издание ITHome теперь утверждает, что Lisuan 7G106 может стать первым в мире графическим процессором с поддержкой платформы Windows on ARM.

Карта на Lisuan 7G106 имеет 12 ГБ памяти GDDR6 с 192-битной шиной и совместимость со стандартом PCIe 4.0 x16. У неё в общей сложности 192 TMU, 96 блоков ROP и максимальный TDP 225 Вт, а питается она от одного 8-контактного разъёма. ITHome утверждает, что чип производится на техпроцессе TSMC N6. Запасы чипов TSMC, купленных до введения экспортного контроля, постепенно подходят к концу, так что могут использоваться также чипы от производителя SMIC.

Пользователь портала Bilibili показал работу 7G106 вместе с ARM-процессором CP8180, у которого 12 ядер ARMv9 и максимальная частота 3,2 ГГц. Nvidia и AMD не спешат внедрять поддержку Windows на ARM в свои драйверы по причине ограниченной распространённости устройств на этой платформе. В Китае популярность чипов на ARM по сравнению с x86 достаточно высокая, чтобы поддержка Windows на ARM была более оправданной.

Lisuan 7G106 сейчас находится на этапе массового производства. Розничный релиз может состояться не позже 1-го квартала 2026 года.