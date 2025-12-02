Его нельзя будет удалить и остановить

На Android-устройствах многих производителей зачастую установлено слишком много приложений, которые обычно никому не нужны. Есть такая проблема и на продаваемых в Индии аппаратах. Скоро ситуация усугубится ещё сильнее, поскольку индийское правительство только что обязало всех производителей телефонов предустанавливать приложение Sanchar Saathi на все устройства. Это относится не только к будущим смартфонам, поскольку производителей заставляют установить это приложение через беспроводное обновление на уже имеющиеся аппараты.

Приложение Sanchar Saathi доступно в Play Store с числом скачиваний более 10 млн. Скоро это приложение может появиться на сотнях миллионов устройств, в том числе на iPhone.

В описании приложения в Play Store указано, что оно не собирает и не передаёт никакие данные. Установка на Oppo Find X9 Pro показала, что приложение требует разрешение на доступ к данным о состоянии телефона, якобы для отслеживания потерянных устройств, а также доступ к СМС. Если не дать этих разрешений, приложение автоматически закроется. Если же дать, после регистрации Sanchar Saathi потребуется доступ к камере, журналу вызовов и к хранилищу.

В правительстве Индии говорят, что приложение представляет собой решение для кибербезопасности. Оно призвано «расширить возможности» мобильных пользователей в стране. Хуже всего то, что Sanchar Saathi невозможно отключить или удалить после предустановки на устройство, по крайней мере штатными средствами операционной системы.

У производителей телефонов есть 90 дней на выполнение предписания.