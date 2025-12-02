На это указывает модельный номер в базе GSMA

В базе данных GSMA недавно было обнаружено новое кодовое имя, что может означать подготовку нового варианта складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 8. Новые номера в базе GSMA появляются, когда устройства получают сертификацию и соответствуют всем требованиям регулирующих органов перед поступлением в продажу.

Модель SM-F971U отличается от привычной схемы Samsung. Компания обычно использует «SM-F9xx» для обозначения устройств Galaxy Z Fold, но сейчас последняя цифра отличается. Если бы номер модели заканчивался на «6», это указывало бы на усовершенствованную версию Z Fold 8. Предыдущие устройства Galaxy Z Fold выпускались по той же схеме с парным кодовым названием «Qx».

Новая модель имеет кодовое название «H8», которое может означать, что это совершенно другое устройство, нежели стандартный Galaxy Z Fold 8, или «Q8».

Ранее сообщалось, что Samsung в 2026 году планирует выпустить две модели Galaxy Z Fold. Правда, не исключено ошибочное толкование, поскольку один номер мог принадлежать только что представленному Galaxy Z TriFold.

Сообщается, что Samsung намерена разработать модель Galaxy Z Fold с более широким соотношением сторон внешнего дисплея и квадратным внутренним. Новая модель может получить форму Pixel 10 Pro Fold, выглядя короче в сложенном виде. Модельный номер SM-F971U указывает на то, что эта версия будет доступна в США и других регионах.