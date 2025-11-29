Также под угрозой находятся зависящие от них экосистемы

Подъём уровня моря, который происходит как по причине изменения климата, так и из-за активного процесса эксплуатации прибрежных территорий, стал причиной стремительного разрушения береговых линий по всей планете. В результате под ударом находятся многочисленные формы жизни, для которых песок является привычной средой обитания. Страдает местная экономика, в основе которой лежит туризм и рыболовство, увеличивается риск наводнений в прибрежных городах, рассказывает издание ScienceDaily.

Беспокойством по этому вопросу поделился уругвайский учёный-океанист Омар Дефео (Omar Defeo). Он выступил на открытии симпозиума FAPESP Day Uruguay, стартовавшего 13 ноября в столице Уругвая, Монтевидео.

По словам Дефео, до конца века исчезнет почти половина пляжей по всему миру. Он рассказал о том, что прибрежная линия состоит из трёх связанных между собой областей. Выше уровня прилива находится дюна, где переносимый ветром песок образует насыпь. Следом идёт пляжная поверхность, которая во время прилива покрывается водой, а во время отлива обнажается. Ближе всего к морю находится береговая полоса, которая начинается от линии отлива и доходит до точки, где волны начинают разбиваться.

Проведённое совместно с бразильскими учёными исследование продемонстрировало, что разрушение любой из этих зон отражается на всей системе. Специалисты изучили биологическое разнообразие на тридцати пляжах вдоль северного побережья города Сан-Паулу.

Как оказалось, чем больше на пляже посетителей, тем сильнее отрицательное влияние на биомассу, в первую очередь в подводных зонах. Строительство зданий на песке и механическая очистка пляжей также уменьшают количество видов живых организмов.

В рамках другого исследования рассмотрели 315 пляжей по всему миру. Согласно полученным результатам, на 20% из них замечена эрозия разной степени выраженности. Деятельность человека играет в этом не последнюю роль.