Простой инструмент редактирования текста становится всё более сложным

Недавно приложение «Блокнот» в Windows получило новые возможности форматирования, включая поддержку таблиц. Разработчики из компании Microsoft описали поддержку таблиц как расширение «облегчённого» форматирования редактора. Пользователи могут вставлять таблицы в документы для улучшения оформления заметок, используя новую опцию «Таблица» на панели инструментов форматирования или вводя синтаксис Markdown. Таблицы можно редактировать, добавляя или удаляя строки и столбцы. Пока поддержка таблиц доступна только участникам программы Windows Insider. Вскоре она должна появиться и в стабильной версии Windows 11.

Недавно компания объявила устаревшим и удалила другой минималистичный редактор, WordPad. Желающим получить минималистичный текстовый редактор в Windows теперь придётся пользоваться сторонними приложениями.

Помимо таблиц, «Блокнот» получает улучшенный текстовый интерфейс с использованием ИИ, с «потоковой» передачей результатов в функциях Write, Rewrite и Summarize. Сейчас поддержка потоковой передачи ограничена локально сгенерированными результатами на компьютерах Copilot+. Использование этой функциональности требует входа в учётную запись Microsoft.

Сейчас Microsoft предлагает дополнительный текстовый редактор с интерфейсом командной строки, который ещё проще традиционного «Блокнота». Тем самым компания показывает стремление к специализированным инструментам, но базовое редактирование текста становится менее доступным.