Его существование подтверждают обнаруженные на сервере компании тестовые прошивки

Компания Samsung в настоящее время работает над смартфоном на замену выпущенному в этом году Galaxy A56. Инсайдер Ахилеш Кумар в X/Twitter обнаружил тестовые сборки неанонсированного аппарата Samsung на внутреннем тестовом сервере компании.

Сообщается, что у смартфона будет номер модели SM-A576. Тестовые сборки прошивки предназначены для модели SM-A576B, которая представляет собой международный вариант Galaxy A57.

Это второе подтверждение работы южнокорейского производителя над Galaxy A57. Смартфон появился в базе данных IMEI в сентябре, о чём сообщил инсайдер Эренджан Йылмаз в X. Тогда был указан номер модели SM-A576B/DS, который может относиться к международной версии смартфона Galaxy с двумя SIM-картами.

Первые внутренние тестовые сборки для Samsung Galaxy A57 имеют версии прошивки A576BXXU0AYJ7, A576BOXM0AYJ7 и A576BXXU0AYJ7. Про характеристики устройства пока не сообщается. Слухи говорят лишь об использовании процессора Samsung Exynos 1680.