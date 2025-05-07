Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Новые компактные модели Surface Laptop и Pro уменьшились в размерах и возможностях
Microsoft представила новые компактные модели Surface с улучшенной автономностью и процессорами Snapdragon X Plus

Компания Microsoft анонсировала более компактные и менее мощные версии планшета Microsoft Surface Pro и ноутбука Surface Laptop. Они основаны на более экономичном варианте энергоэффективного чипа Qualcomm Snapdragon X Plus.

Компактность не обязательно означает дешевизну. 13-дюймовый Surface Laptop за $899 похож на существующий 13,8-дюймовый Surface Laptop 7, который стоит от $799,99 с чипом Snapdragon X Plus. Более компактный 12-дюймовый Surface Pro будет стоить от $799,99. Столько же Microsoft просит за существующий 13-дюймовый Surface Pro 11 с тем же Snapdragon X Plus.

Предложены новые расцветки, такие как Ocean и Violet, и специальный цвет Slate для Surface Pro. Pro получил переработанную клавиатуру, а основным достоинством Laptop стала батарея на 16 часов автономной работы (23 часа при воспроизведении видео). Это, по утверждению Microsoft, является рекордным показателем. Copilot+ ПК и 45 TOPS чипа X Plus используются Microsoft как демонстрация возможностей ИИ, включая функции Recall, Click to Do и улучшенный семантический поиск. Компания обещает добавить ещё больше возможностей на основе ИИ в будущем.

Microsoft прощается с портом Surface Connect — магнитным разъёмом питания, который был неотъемлемой частью устройств Surface на протяжении десяти лет. Теперь Surface использует только порты USB-C для зарядки и подключения, хотя на ноутбуке имеется дополнительный порт USB-A для старых устройств.

Устройства расположены на границе между корпоративным и потребительским сегментами. Руководители Microsoft заявили, что со временем эти устройства будут предложены и бизнесу, но пока продаются только потребителям. Это видно по тому, что предлагается только редакция Windows 10 Home, но не Windows 10 Pro.

С толщиной 15,5 мм и весом 1,22 кг, 13-дюймовый Surface Laptop, по словам представителей Microsoft, является самым тонким и лёгким ноутбуком Surface из когда-либо созданных, с самой высокой автономностью. Существующий 13,8-дюймовый Surface Laptop, также на Snapdragon X Plus, весит 1,34 кг, а 15-дюймовый Surface Laptop — 1,66 кг. Ради низкой цены и компактного экрана Microsoft пошла на некоторые компромиссы.

Ноутбук

Во-первых, это процессоры. В существующем 13,8-дюймовом Surface Laptop 7 используется 10-ядерный X Plus, а в новом 13-дюймовом Surface Laptop — 8-ядерный X Plus. Microsoft предлагает единственный вариант процессора с 16 ГБ памяти LPDDR5X, но с выбором между 256 ГБ и 512 ГБ съёмного хранилища. Только SSD на 256 ГБ является съёмным. В модели на 512 ГБ используется так называемое универсальное флеш-хранилище (UFS) — энергоэффективный вариант, который, судя по всему, распаян на материнской плате.

Новый Surface Laptop унаследовал датчик отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания, как у Surface Laptop Go. Если непопулярный Surface Laptop Go 3 известен своим экраном с разрешением ниже 1080p, то на этот раз предлагается дисплей 1920 × 1280. Плотность пикселей 178 ppi проигрывает по сравнению с 2304 × 1536 (201 ppi) у 13,8-дюймового Surface Laptop. Дисплей большего ноутбука также выдаёт яркость до 600 нит с частотой обновления до 120 Гц; у 13-дюймовой новинки — 400 нит и базовая частота 60 Гц.

Microsoft принесла два внешних порта USB-C с поддержкой DisplayPort 1.4a и возможностью подключения до двух 4K-дисплеев с частотой 60 Гц. Не говорится о поддержке USB4 или Thunderbolt. Также имеется порт USB-A (USB 3.1) для старых устройств. Ещё есть Wi-Fi 7 и Bluetooth Core 5.4.

Обновлённый 12-дюймовый планшет Surface Pro уже не тот, что раньше. Здесь тоже используется урезанный процессор, а разрешение 2196 × 1464 даёт меньшую плотность пикселей (220 ppi против 267 ppi) по сравнению с текущей моделью Surface Pro. Он защищён «усиленным стеклом», без упоминания Gorilla Glass. OLED-опция экрана исчезла. Зато частота обновления — не 60 Гц, а 90 Гц, что выше ожидаемого для бюджетного сегмента.

Microsoft предлагает конфигурацию с теми же 16 ГБ памяти LPDDR5X, как у Surface Pro, и либо съёмным хранилищем на 256 ГБ, либо распаянным UFS на 512 ГБ. Выбор портов у Microsoft здесь такой же, как у Surface Laptop, как и беспроводные возможности.

Камера у Surface Pro стала хуже. Фронтальная камера теперь обычная 1080p с поддержкой Windows Hello, а не 1440p, как раньше. Поддержка функций Windows Studio Effects на базе ИИ осталась.

Microsoft переделала клавиатуру. 13-дюймовый Surface Pro требует собственной клавиатуры, но Microsoft не стала использовать клавиатуру Surface Pro Flex. Вместо этого новая клавиатура описана как полностью складывающаяся вровень с Surface Pro для удобства письма и набора текста и оснащённая «настраиваемым прецизионным тачпадом с адаптивным режимом касания».

Новый Surface Pro можно использовать со стилусом с Surface Slim Pen 2, который теперь заряжается при креплении к задней части планшета.

Планшет

По словам Microsoft, корпус Surface Pro на 82,9 % состоит из переработанных материалов. Это первый Surface Pro с 100% переработанным кобальтом в ячейке аккумулятора.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#microsoft #ноутбуки #планшеты #surface
Источник: pcworld.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Санкт-Петербурге построят небоскреб который станет вторым по высоте в мире
13
Новый бизнес-джет Gulfstream G800 способен пролететь рекордные 15 186 км без посадки
6
Эксперт составил рейтинг лучших БП для ПК по соотношению цены и качества на 2025 год
4
Ключевым улучшением Unreal Engine 6 станет переход на многопоточную архитектуру
4
Американские законодатели предлагают блокировать незаконно попавшие в Китай ускорители вычислений на этапе загрузки
3
В ходе испытательного полёта гиперзвуковой самолёт Talon-A достиг скорости свыше пяти махов
+
Черное и Каспийское моря хотят соединить тоннелем
2
В США готовятся к испытаниям импульсного модуля мощностью 2 ТВт для термоядерного синтеза
1
OnePlus Nord 5 появился в базе сертификации TUV Rheinland с аккумулятором емкостью 6500 мАч+
+
В США предложили удалённо блокировать видеокарты NVIDIA, завезённые в Китае в обход санкций
3
COUGAR анонсировала серию компьютерных корпусов OmnyX с системой Omnidirectional Dynamic Flow
+
AMD приняла решение перенести заказы на производство 4-нм чипов из Samsung в TSMC
+
В РФ могут появиться Zeekr 9X и другие новые модели китайских автомобилей
+
Новый флагманский бизнес-джет G800 может пролететь 12 964 км без посадки со скоростью 1153 км/ч
+
Intel готовит видеокарту Arc B770 в следующем квартале
+
На Урале появится крупное предприятие по производству инструментов для нужд промышленности
+
Показан мод для GTA 5 Enhanced, по графике напоминающий GTA 6
+
ASUS представляет ноутбук Dawn Air 14 с процессорами Intel Core и 14-дюймовой OLED-матрицей
+
Россия обеспечивает почти 100 % китайского импорта антрацита
+
United Innovation выпустила 24,5-дюймовый 2К монитор 25G2S Plus с частотой 240 Гц
+

Популярные статьи

6 оптимальных и недорогих связок процессора и материнской платы для народных игровых ПК в 2025 году
6
Сказ о вынужденном апгрейде на платформу Intel с сокетом 1700, ч.1
44
Гигантский китайский корабль «Ляован-1» готовится следить за спутниками США
+
7 жанров игр на ПК, которые стоит избегать после 35 лет или если вы хотите сберечь свои нервы
30
Краткий обзор игры Kiborg, где без геймпада делать нечего
3
Почему сегодня видеокарты AMD выгоднее NVIDIA, и есть ли смысл покупать Radeon RX 9070 XT
17
Обзор накопителя WD Black SN7100 - новый король безбуферников за адекватные деньги
5
Как и почему Испания погружалась во тьму - первые выводы
19
Как США теряют рынки при Трампе - Торговые войны, обвал доллара и новая энергетическая реальность
2
Почему NVIDIA не стала делать громкого анонса GeForce RTX 5060, и какой будет народная видеокарта
4

Сейчас обсуждают

Иннокентий Васильевич
12:58
Откуда она взялась, твоя 10? Прямо сразу с ней родился? И на предыдущих виндах "прог слишком много" не было?
Новый план OpenAI призван обделить Microsoft деньгами в два раза
OgoGoLog
12:58
С чего вдруг, у нас СВО. Всё в рамках очистки от нечести. Это у вас там "оборонительная" война.
В Москве с 7 по 9 мая будут наблюдаться ограничения в работе мобильного интернета
Альберт Нугманов
12:57
Ну вот, по твоим же словам террористическими атаками РФ занимается
В Москве с 7 по 9 мая будут наблюдаться ограничения в работе мобильного интернета
OgoGoLog
12:56
11.55 Умань Черкасской области - 3 взрыва 💥 Герани/Герберы. 11.40 Глеваха Киевской области - взрыв 💥 Герань/Гербера. 10.35 граница Житомирской и Киевской области и Умань Черкасской области - снова ...
В Москве с 7 по 9 мая будут наблюдаться ограничения в работе мобильного интернета
Иннокентий Васильевич
12:54
Ну так за себя и трынди, иксперд Все у тебя впереди, не беспокойся -- не сразу, конечно, железо обновляется постепенно, отсутствие драйверов и стадия "принятия" приходит ко всем по разному
Новый план OpenAI призван обделить Microsoft деньгами в два раза
OgoGoLog
12:53
Тебе то с Украины откуда знать, как в РФ? Сало закупил, а то опять на 600% подорожает 10 мая.
Бренд Caviar представляет iPhone 16 Pro «Взятие Берлина» в честь 80-летия Победы
Альберт Нугманов
12:53
4 человека пострадали в результате массированной атаки РФ на Запорожье, — ГСЧС Украины «6 мая в период с 21:55 по 22:20 российские войска нанесли массированный удар БПЛА. Повреждены частные дома и о...
В Москве с 7 по 9 мая будут наблюдаться ограничения в работе мобильного интернета
OgoGoLog
12:45
"На фоне массированных" Ага, да, га. Обычная террористическая атака от УГИЛ. Для этого копили БПЛА, оставив всю ЛБС практически без них. Уже даже Хаймарсы от обычных ФПВшек отлетают. 3 штуки за 1 день...
В Москве с 7 по 9 мая будут наблюдаться ограничения в работе мобильного интернета
Альберт Нугманов
12:40
В десятках городов России отключили интернет из-за налетов беспилотников ВСУ На фоне массированных атак украинских беспилотников в десятках населенных пунктов России в центральных регионах продолжают...
В Москве с 7 по 9 мая будут наблюдаться ограничения в работе мобильного интернета
OgoGoLog
12:36
"потенциалы Украины в этом смысле огромны и неисчерпаемы" Ахахахахахахахаха.
В Москве с 7 по 9 мая будут наблюдаться ограничения в работе мобильного интернета
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем