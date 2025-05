Microsoft представила новые компактные модели Surface с улучшенной автономностью и процессорами Snapdragon X Plus

Компания Microsoft анонсировала более компактные и менее мощные версии планшета Microsoft Surface Pro и ноутбука Surface Laptop. Они основаны на более экономичном варианте энергоэффективного чипа Qualcomm Snapdragon X Plus.

Компактность не обязательно означает дешевизну. 13-дюймовый Surface Laptop за $899 похож на существующий 13,8-дюймовый Surface Laptop 7, который стоит от $799,99 с чипом Snapdragon X Plus. Более компактный 12-дюймовый Surface Pro будет стоить от $799,99. Столько же Microsoft просит за существующий 13-дюймовый Surface Pro 11 с тем же Snapdragon X Plus.

Предложены новые расцветки, такие как Ocean и Violet, и специальный цвет Slate для Surface Pro. Pro получил переработанную клавиатуру, а основным достоинством Laptop стала батарея на 16 часов автономной работы (23 часа при воспроизведении видео). Это, по утверждению Microsoft, является рекордным показателем. Copilot+ ПК и 45 TOPS чипа X Plus используются Microsoft как демонстрация возможностей ИИ, включая функции Recall, Click to Do и улучшенный семантический поиск. Компания обещает добавить ещё больше возможностей на основе ИИ в будущем.

Microsoft прощается с портом Surface Connect — магнитным разъёмом питания, который был неотъемлемой частью устройств Surface на протяжении десяти лет. Теперь Surface использует только порты USB-C для зарядки и подключения, хотя на ноутбуке имеется дополнительный порт USB-A для старых устройств.

Устройства расположены на границе между корпоративным и потребительским сегментами. Руководители Microsoft заявили, что со временем эти устройства будут предложены и бизнесу, но пока продаются только потребителям. Это видно по тому, что предлагается только редакция Windows 10 Home, но не Windows 10 Pro.

С толщиной 15,5 мм и весом 1,22 кг, 13-дюймовый Surface Laptop, по словам представителей Microsoft, является самым тонким и лёгким ноутбуком Surface из когда-либо созданных, с самой высокой автономностью. Существующий 13,8-дюймовый Surface Laptop, также на Snapdragon X Plus, весит 1,34 кг, а 15-дюймовый Surface Laptop — 1,66 кг. Ради низкой цены и компактного экрана Microsoft пошла на некоторые компромиссы.

Ноутбук

Во-первых, это процессоры. В существующем 13,8-дюймовом Surface Laptop 7 используется 10-ядерный X Plus, а в новом 13-дюймовом Surface Laptop — 8-ядерный X Plus. Microsoft предлагает единственный вариант процессора с 16 ГБ памяти LPDDR5X, но с выбором между 256 ГБ и 512 ГБ съёмного хранилища. Только SSD на 256 ГБ является съёмным. В модели на 512 ГБ используется так называемое универсальное флеш-хранилище (UFS) — энергоэффективный вариант, который, судя по всему, распаян на материнской плате.

Новый Surface Laptop унаследовал датчик отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания, как у Surface Laptop Go. Если непопулярный Surface Laptop Go 3 известен своим экраном с разрешением ниже 1080p, то на этот раз предлагается дисплей 1920 × 1280. Плотность пикселей 178 ppi проигрывает по сравнению с 2304 × 1536 (201 ppi) у 13,8-дюймового Surface Laptop. Дисплей большего ноутбука также выдаёт яркость до 600 нит с частотой обновления до 120 Гц; у 13-дюймовой новинки — 400 нит и базовая частота 60 Гц.

Microsoft принесла два внешних порта USB-C с поддержкой DisplayPort 1.4a и возможностью подключения до двух 4K-дисплеев с частотой 60 Гц. Не говорится о поддержке USB4 или Thunderbolt. Также имеется порт USB-A (USB 3.1) для старых устройств. Ещё есть Wi-Fi 7 и Bluetooth Core 5.4.

Обновлённый 12-дюймовый планшет Surface Pro уже не тот, что раньше. Здесь тоже используется урезанный процессор, а разрешение 2196 × 1464 даёт меньшую плотность пикселей (220 ppi против 267 ppi) по сравнению с текущей моделью Surface Pro. Он защищён «усиленным стеклом», без упоминания Gorilla Glass. OLED-опция экрана исчезла. Зато частота обновления — не 60 Гц, а 90 Гц, что выше ожидаемого для бюджетного сегмента.

Microsoft предлагает конфигурацию с теми же 16 ГБ памяти LPDDR5X, как у Surface Pro, и либо съёмным хранилищем на 256 ГБ, либо распаянным UFS на 512 ГБ. Выбор портов у Microsoft здесь такой же, как у Surface Laptop, как и беспроводные возможности.

Камера у Surface Pro стала хуже. Фронтальная камера теперь обычная 1080p с поддержкой Windows Hello, а не 1440p, как раньше. Поддержка функций Windows Studio Effects на базе ИИ осталась.

Microsoft переделала клавиатуру. 13-дюймовый Surface Pro требует собственной клавиатуры, но Microsoft не стала использовать клавиатуру Surface Pro Flex. Вместо этого новая клавиатура описана как полностью складывающаяся вровень с Surface Pro для удобства письма и набора текста и оснащённая «настраиваемым прецизионным тачпадом с адаптивным режимом касания».

Новый Surface Pro можно использовать со стилусом с Surface Slim Pen 2, который теперь заряжается при креплении к задней части планшета.

Планшет

По словам Microsoft, корпус Surface Pro на 82,9 % состоит из переработанных материалов. Это первый Surface Pro с 100% переработанным кобальтом в ячейке аккумулятора.