Релиз Horizon Zero Dawn Remastered назначен на 31 октября.

В рамках мероприятия State of Play во вторник была названа дата появления видеоигры Horizon Zero Dawn Remastered. На персональных компьютерах и консоли PlayStation 5 — 31 октября. Обладатели оригинальной версии для PlayStation 4 смогут приобрести обновление по цене $10. В магазине Steam игра пока отсутствует.

Основной акцент был сделан на обновлении графики, а также перезаписано свыше 10 часов диалогов. Внесены улучшения в лицевую анимацию, что повышает реализм игры.

Франшиза Horizon продолжает расширяться. Скоро будет выпущена LEGO-версия, где будет доступен для исследования большой мир. Этот вариант игры появится на персональных компьютерах и на Nintendo Switch. Дата выпуска пока названа не была, но предварительные заказы уже открыты. Слухи говорят о выпуске LEGO Horizon Adventures 14 ноября, но официально это подтверждено пока не было.





Horizon Zero Dawn была представлена лишь в 2017 году, так что есть сомнения в том, что ей нужен был ремастер. Неизвестно, будет ли скоро переработана также игра Horizon Forbidden West. Два ремастера вышли для The Last of Us, а также выпущенной в 2020 году The Last of Us Part 2. Зато пока ремастеров Sony не делает для популярных игр Bloodborne или Demon's Souls.