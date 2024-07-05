Apple может сэкономить на разработке процессоров под разные устройства

Согласно последней информации, компания Apple рассматривает вероятность применения малогабаритной интегральной схемы SoIC от TSMC при создании своего процессора M5. Предположительно, одинаковый процессор может входить в состав компьютеров Mac и ИИ-серверов, чему помогут современные технологии упаковки.

Процессоры Apple M2 Ultra и новые M4 применяются в ИИ-серверах Apple. Однако у компании есть и другие планы. TSMC представила технологию SoIC в 2018 году. Она даёт возможность упаковывать чипы в трёхмерную структуру для улучшения управления рассеиванием тепла, сокращения токов утечки и повышения электрических характеристик по сравнению с двухмерным дизайном.

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Apple работает над процессором M5 с конца прошлого года. Этот чип должен применяться в следующих планшетах iPad Pro с экранами 11 и 13 дюймов. Неизвестно, какую технологию упаковки чипов компания собирается применять здесь. Использование одинаковых чипов в продуктах разных категорий позволит сэкономить на их производстве, просто масштабируя производительность под разные задачи.

В облачных вычислениях нужен высокий уровень производительности. До конца года ожидается появление Apple Intelligence, и под его нужды процессоров M2 Ultra и M4 уже может быть недостаточно. Процессор M5 находится на стадии пробного производства, а промышленное производство может стартовать в следующем или в 2026 году.