Программа Phemedrone Stealer крадёт большой объём персональных файлов

Специалисты из компании Trend Micro обнаружили неизвестный прежде вид вредоносной программы под названием Phemedrone Stealer. Она использует уже закрытую уязвимость Windows Defender SmartScreen под номером CVE-2023-36025.

Данная вредоносная программа собирает информацию из определённых типов файлов и широкого спектра приложений вроде браузеров, файловых менеджеров, мессенджеров и прочих. Собирается информация о местоположении, IP-адреса, страна, город и почтовый индекс. Также программа знает, в какой операционной системе она работает, а ещё делает скриншоты.

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Среди целей вредоносной программы браузеры на основе Chromium. Из них собираются пароли, файлы куки, данные автозаполнения из приложений вроде LastPass, KeePass, NordPass, Google Authenticator, Duo Mobile и Microsoft Authenticator. Также под прицелом находятся криптокошельки вроде Armory, Atomic, Bytecoin, Coninomi, Jaxx, Electrum, Exodus и Guarda. Извлекаются токены аутентификации из программы Discord. Собираются файлы из папок вроде «Документы» и «Рабочий стол», данные и сведения о подключении в FileZilla. Также под угрозой браузеры на основе Gecko, самым популярным среди которых является Firefox. Также собираются связанные с платформой Steam файлы и файлы из мессенджера Telegram.

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Microsoft закрыла уязвимость 14 ноября, поэтому на полностью обновлённых компьютерах на Windows она отсутствует.