Новый процессор Snapdragon 7 Plus Gen 3 несёт с собой значительный прирост производительности

Система на чипе Snapdragon 7 Plus Gen 2 в прошлом году заметно увеличила скорость работы смартфонов средней ценовой категории. Вычислительные ядра центрального процессора здесь были позаимствованы из премиальной модели Snapdragon 8 Plus Gen 1 2022 года. Новый представитель серии Snapdragon 7 Plus может стать ещё более широким шагом вперёд.

Инсайдер Digital Chat Station на китайском ресурсе Weibo заявляет, что процессор следующего поколения с вероятным названием Snapdragon 7 Plus Gen 3 станет огромным обновлением. Речь идёт о применении той же архитектуры, что и в последнем на данный момент флагманском чипе Snapdragon 8 Gen 3.

Snapdragon 8 Gen 3 состоит из восьми вычислительных ядер. Самым мощным является ядро Cortex-X4, есть пять средних Cortex-A720 и два самых компактных Cortex-A520.

Прошлогодний Snapdragon 7 Plus Gen 2 работал на более низкой тактовой частоте и графический процессор у него был слабее по сравнению с Snapdragon 8 Gen 1. Наверняка и модель нового поколения будет ослаблена похожим образом. В итоге Snapdragon 7 Plus Gen 2 встречается в очень ограниченном числе смартфонов и хочется надеяться, что новый чип станет более распространённым.