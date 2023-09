Защита до глубины 50 м и отслеживание множества параметров организма

В четверг состоялся анонс умных часов Huawei Watch GT4. Производитель предлагает привлекательный внешний вид, обширную функциональность и не самую высокую цену. Лучшим образом эти часы проявляют себя при сопряжении с устройствами Huawei, хотя работают они и с аппаратами других производителей на Android и iOS.

Предлагаются версии размерами 41 мм и 46 мм. В первом случае доступны три варианта отделки. Размер экрана AMOLED равен 1,32 дюйма с плотностью пикселей 352 ppi. Ёмкость батареи составляет здесь 323 мАч и производитель обещает семь дней работы.

Более крупные часы получили четыре варианта отделки. Размер экрана у них 1,43 дюйма с плотностью пикселей 326 пикселей. Ёмкость батареи выросла до значения 524 мАч, чего должно хватить уже на две недели работы.

На выбор предлагаются несколько циферблатов. Поддерживается Always On Display и отслеживание многочисленных параметров. Технология TruSeen 5.5 Plus следит за сердечными сокращениями, сном, уровнем кислорода в крови, пройденными шагами и израсходованными калориями. Есть даже отслеживание менструального цикла. Распознавание дыхания сможет определить наличие апноэ во сне. Всё это можно наблюдать в приложении Stay Fit.

Часы получили рейтинг защиты IP68 и сохраняют водонепроницаемость на глубине до 50 м. Цены начинаются от 230 фунтов и продажи стартуют 4 октября, сообщает wccftech.