Данная технология оптимизирует сетевые каналы для игровых сценариев и может значительно снизить задержку в сети.

Новейшие маршрутизаторы Huawei серии BE7, которые были выпущены на днях, представляют собой значительный шаг вперед в технологии сетевых соединений, особенно для игровых приложений, благодаря интеграции технологии Game Turbo 2.0. Данная технология специально разработана для оптимизации сетевых каналов в игровых сценариях. Согласно данным испытаний, эта технология может уменьшить сетевую задержку примерно на 37% и поддерживать низкую задержку около 50 миллисекунд, даже на средних и больших расстояниях, таких как через две или три стены.

Game Turbo 2.0 работает путём интеллектуальной идентификации пакетов игровых данных и определения их приоритетности. Серия маршрутизаторов Huawei BE7 поддерживает функцию ускорения более чем 160 популярных клиентских и мобильных игр. При использовании с мобильными телефонами Huawei, эта технология может ускорять тысячи мобильных игр. Среди поддерживаемых игр находятся такие популярные тайтлы, как "Game for Peace", "Arena of Valor" и "World of Tanks Blitz".

Маршрутизатор Huawei BE7 Pro оснащён полноценным сетевым портом 2.5GE, который позволяет в полной мере раскрыть истинную мощность полосы пропускания выше гигабитной. При подключении к компьютеру через сетевой порт 2.5GE, маршрутизатор отдаёт приоритет передаче игровых данных. Это означает, что даже если другие люди дома одновременно используют сеть, на плавность игры это не повлияет.

Маршрутизатор Huawei BE7 также оснащён рядом других инновационных функций, включая поддержку Wi-Fi 7, которая обеспечивает скорость соединения до 6500Mbps. Это делает его в 4-5 раз быстрее, чем маршрутизаторы на базе Wi-Fi 6. Кроме того, маршрутизатор имеет ultra-thin film антенну, которая улучшает сигнал и снижает интерференцию, а также поддерживает бесперебойную работу благодаря технологии 4K QAM (Quadrature Amplitude Modulation).