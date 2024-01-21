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Nixxes планирует портировать шесть новых игр для PlayStation на ПК в 2024 году

Предполагаемый сотрудник Nixxes раскрыл, что компания планирует перенести на пк множество эксклюзивов PlayStation, даже старые игры, такие как Infamous: Second Son.
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Nixxes успешно выполнила свою работу по портированию игр для PlayStation на ПК. Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Ratchet and Clank: A Rift Apart, God of War (2016) и Horizon: Zero Dawn были одними из лучших портов для ПК, особенно в контексте некачественных игр, например, The Last of Us Part I. Если информация об утечке данных верна, то на ПК в 2024 году могут быть выпущены ещё шесть эксклюзивных игр PlayStation. Пользователь с ником "Nixxes" на форуме "4chan" раскрыл предполагаемые планы компании. Среди игр, запланированных на выпуск в 2024 году, есть Gran Turismo 7, The Last of Us Part II, Demon's Souls, Ghost of Tsushima и God of War Ragnarok. Также возможно портирование старых игр, например Infamous: Second Son, на ПК. Эта информация соответствует предыдущим слухам о выходе Ghost of Tsushima на ПК. Кроме того, некоторые порты игр для ПК были обнаружены в результате взлома Nvidia в 2022 году.

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Предполагаемый сотрудник также утверждает, что Marvel's Spider-Man 2 получит порт для ПК в 2025 году. К сожалению, недавний взлом Insomniac привёл к утечке некоторых файлов игры в интернет. Существует даже частично играбельная версия, однако, рекомендуется не использовать её, так как невозможно гарантировать её подлинность. Выход Horizon: Forbidden West уже подтверждён на 2024 год, что означает, что в этом году ПК-геймерам предоставят множество ранее эксклюзивных игр от PlayStation. Многие шутливо отмечают, что список точен, так как в нем нет упоминания о Bloodborne. Несмотря на то, что ходили слухи о ремейке/ремастере, Sony пока не оставила никаких комментариев по этому поводу.

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