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СтарыйДед
Acer готовится представить новую серию ноутбуков Acer Swift Go 14
Он будет оснащен современными процессорами Intel Meteor Lake, графикой Intel Arc и аккумулятором большего размера, чем его предшественник.

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В сети появилась информация о следующей серии ноутбуков Swift Go 14 от Acer. Пользователь с ником @momomo_us подтверждает, что следующая модель Swift Go 14 будет иметь номер модели SFG14-72 и будет работать на процессорах Intel Meteor Lake. Как для справки, Acer впервые представила модель SFG14-71 в феврале этого года с вариантами AMD Ryzen 7000 и Intel Raptor Lake. По всей видимости, Acer перенесет дизайн этого года на свою модель 2024 года. Однако введение процессоров Core Ultra 5 125H и Core Ultra 7 155H должно значительно повысить производительность платформы Swift Go 14. Модель будет доступна с 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти и твердотельными накопителями емкостью 512 ГБ или 1 ТБ. 

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Согласно информации, Acer также усовершенствует эти процессоры Meteor Lake с графикой Intel Arc, OLED-дисплеем разрешением 2880 x 1800 пикселей, а также батареей емкостью 65 Вт*ч и веб-камерой QHD. Все эти характеристики будут размещены в небольшом корпусе весом 1,32 кг, включая пару портов USB Type-A, два разъема USB Type-C, слот для карты MicroSD и порт HDMI 2.1. Цена на Swift Go 14 составит не менее 999 евро, а вариант с процессором Core Ultra 7 155H будет стоить 1249 евро с 32 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ. Также сообщается, что продажи ноутбуков Swift Go 14 с номером модели SFG14-72 начнутся в феврале 2024 года, хотя возможно, Acer официально представит обновленные устройства гораздо раньше.

#ноутбук #ноутбук acer #ноутбук 2024
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