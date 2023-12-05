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СтарыйДед
Электромобили NIO теперь могут самостоятельно доехать до станции и заменить батарею
Обновление PSP добавляет автономные приводы для замены аккумуляторов электромобилей.

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NIO — компания, являющаяся одной из лидеров в отрасли зарядки электромобилей. Она предлагает широкий спектр устройств для зарядки, начиная от мощных зарядных устройств с мощностью 500 кВт и заканчивая станциями для автоматической замены аккумуляторов. Последняя демонстрация NIO только подтверждает ее репутацию инновационной компании. За считанные 3 минуты теперь можно заменить разряженную батарею на электромобилях NIO благодаря внедрению электростанции третьего поколения. Компания также делает акцент на автономном вождении в процессе замены батарей. В новом видео NIO можно увидеть, как один из их электромобилей самостоятельно прибывает ночью к станции для замены аккумуляторов, ожидает своей очереди и после проведения необходимых процедур также самостоятельно уезжает с новой, полностью заряженной батареей.

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NIO уже установила более 2000 станций для замены аккумуляторов, включая партнерство с сетью заправочных станций Shell. Около 900 из них относятся к новому поколению 3.0, которое обеспечивает очень быструю автономную замену. Однако главная цель опубликованного руководителем NIO видео — продемонстрировать новую функцию Power Swap on Pilot (PSP), которая была добавлена в последнее обновление программного обеспечения. С помощью нового программного обеспечения, работающего на версии Tesla Autopilot под названием NOP+ (Navigate on Pilot Plus), автомобиль с разряжающимся аккумулятором может покинуть скоростное шоссе и доехать до подходящей станции для замены аккумулятора самостоятельно. Программное обеспечение теперь учитывает конечный пункт назначения и загруженность станции. Поскольку загруженность и доступность невозможно предугадать с полной уверенностью, автомобили NIO на платформе NT 2.0, имеющие доступ к этой функции, могут стоять в очереди на станции и ждать своей очереди на автоматическую замену батареи. Китайские производители электромобилей активно борются за разработку программного обеспечения для помощи водителю, и скоро они будут включать свои версии бета-версии Tesla FSD в городах после получения соответствующего разрешения от местных регулирующих органов.

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Tesla также готовит китайскую версию своего программного обеспечения Full Self-Driving Beta. Это подтверждают несколько открытых вакансий и рекомендации членов команды. В настоящее время неизвестно, станут ли Tesla в Китае более автономными после выпуска обновления FSD V12. Во время недавнего упоминания версии V12 Илон Маск упомянул, что она проходит тестирование в разных уголках мира, включая Новую Зеландию.

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