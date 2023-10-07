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СтарыйДед
Новый планшет OnePlus Pad Go предлагает меньшую производительность и большее время работы
Дисплей OnePlus Pad Go оснащен функцией защиты глаз, такой как технология Low Blue Light, позволяющей снизить нагрузку на глаза

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После официального анонса OnePlus в сентябре компания решила представить свой новый планшет среднего класса под названием OnePlus Pad Go. В отличие от старшего "брата" - OnePlus Pad премиум-класса, новое устройство более портативно, однако платить за это придется производительностью. Экран планшета стал немного меньше и получил диагональ 11,35 дюйма (288,5 мм) с разрешением 2К, точнее, 2408 x 1720 пикселей. Частота обновления экрана также снизилась с 144 Гц до 90 Гц.

Однако соотношение сторон устройства осталось прежним - 7:5, что идеально подходит для просмотра и работы в интернете. Кроме того, дисплей OnePlus Pad Go оснащен функциями, такими как защита глаз с использованием технологии Low Blue Light, которая позволяет снизить нагрузку на глаза.

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Под корпусом планшета установлен процессор MediaTek Helio G99 SoC (система на кристалле), 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 1 ТБ. Камера планшета состоит из двух 8-мегапиксельных объективов: один спереди и один сзади, способных снимать видео 1080p со скоростью 30 кадров в секунду. Задняя камера также оснащена электронной стабилизацией изображения, обеспечивающей четкую запись.

Несмотря на разницу в производительности, есть одна область, где OnePlus Pad Go фактически превосходит старую модель - это аккумулятор. У нового устройства емкость аккумулятора составляет 8000 мА*ч, что меньше, чем у старой модели с емкостью 9510 мА*ч, но при этом обеспечивает немного более длительное время автономной работы. По словам компании, время воспроизведения видео на Pad Go составляет до 14 часов, в то время как на старом планшете это время составляет 12 часов. Это небольшое улучшение, но оно может быть важным при просмотре сериалов, дистанционном обучении или работе. Конечно, OnePlus Pad Go также поддерживает быструю зарядку с помощью зарядного устройства SuperVOOC мощностью 33 Вт.

Есть и другие сходства между двумя моделями, о которых еще не упоминалось. Например, OnePlus Pad Go оснащен четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos и собственной технологией Omnibearing Sound Field, обеспечивающей полное погружение в звук. Что касается программного обеспечения, у планшета есть функция Auto Connect для быстрого подключения к смартфону, с помощью которой можно транслировать контент со своего мобильного устройства на планшет с помощью Screen Mirroring.

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К сожалению, на данный момент, OnePlus Pad Go доступен только для предварительного заказа в Индии, о международном выпуске пока ничего неизвестно.

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