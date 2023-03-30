Как сообщается, Dying Light: The Following Enhanced Edition станет следующим крупным релизом, который будет доступен бесплатно в Epic Games Store. Достоверный источник инсайдера billbil-kun сообщил, что с 6 по 13 апреля у пользователей будет возможность навсегда добавить игру в свою библиотеку.
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Dying Light: The Following Enhanced Edition, являющаяся приквелом к Dying Light 2, имела не самый удачный старт после выхода в 2016 году, однако компания Techland, разработчик игры, вложила много ресурсов в улучшение проекта, предоставив геймерам множество контента и улучшений. The Following, пакет расширения для Dying Light, признанный одним из самых известных дополнений для игры, также, по слухам, будет включен в бесплатное предложение Epic Games Store.
В настоящее время Epic Games Store бесплатно предлагает Tunche и The Silent Age до 5 апреля. Эти две игры являются тайтлами от инди-студий.
EGS уже некоторое время еженедельно радует фанатов бесплатными играми, позволяя геймерам пополнять свою коллекцию новыми проектами, в отличие от аналогичных акций выходного дня в Steam, которые позволяют пользователям играть в платные игры только в течение определённого времени.