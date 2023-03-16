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MSI готовит материнские платы со скрытыми разъемами
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ASUS, MSI и MaxSun собираются расширить линейку материнских плат среднего класса на основе DIY-APE дизайна. Важно отметить, что название концептуальной серии не обязательно отражает название конечного продукта. ASUS, например, только что представила материнскую плату TUF B760M BTF (Back to the Future), предназначенную для процессоров Intel LGA1700, а MSI – свой проект под названием Project Zero.

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Его основная цель заключается в том, чтобы оптимизировать систему управления кабелями, полностью спрятав все разъемы. Это означает, что разъемы питания, места для накопителей и периферийных устройств будут перенесены на заднюю сторону материнской платы. Такая концепция требует полностью совместимого корпуса: в противном случае не будет возможности подключить ни один из разъемов.

Первым делом покупателям рекомендуется обратить внимание на совместимость материнских плат DIY-APE. Должным образом с ними будут работать только определённые корпуса. В оригинальном сообщении от MSI на сайте Bilibili утверждается, что для серии DIY-APE готовы как минимум два варианта корпусов.

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Поскольку в серии DIY-APE участвуют три производителя материнских плат, в ближайшие месяцы ожидается ускорение процесса внедрения этой серии на рынок. Стоит отметить, что Gigabyte тоже имеет свой аналог Project Zero – Project Stealth, который выходит за рамки программы DIY-APE.

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#msi #материнские платы
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