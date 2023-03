Разъемы перенесут на тыльную сторону.

ASUS, MSI и MaxSun собираются расширить линейку материнских плат среднего класса на основе DIY-APE дизайна. Важно отметить, что название концептуальной серии не обязательно отражает название конечного продукта. ASUS, например, только что представила материнскую плату TUF B760M BTF (Back to the Future), предназначенную для процессоров Intel LGA1700, а MSI – свой проект под названием Project Zero.

реклама

Его основная цель заключается в том, чтобы оптимизировать систему управления кабелями, полностью спрятав все разъемы. Это означает, что разъемы питания, места для накопителей и периферийных устройств будут перенесены на заднюю сторону материнской платы. Такая концепция требует полностью совместимого корпуса: в противном случае не будет возможности подключить ни один из разъемов.

Первым делом покупателям рекомендуется обратить внимание на совместимость материнских плат DIY-APE. Должным образом с ними будут работать только определённые корпуса. В оригинальном сообщении от MSI на сайте Bilibili утверждается, что для серии DIY-APE готовы как минимум два варианта корпусов.

рекомендации Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс S23 Ultra - цены нехило пошли вниз <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3080 за 70тр с началом несмотря на курс Вакансия: Автор новостей широкого профиля 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Поскольку в серии DIY-APE участвуют три производителя материнских плат, в ближайшие месяцы ожидается ускорение процесса внедрения этой серии на рынок. Стоит отметить, что Gigabyte тоже имеет свой аналог Project Zero – Project Stealth, который выходит за рамки программы DIY-APE.