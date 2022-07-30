А вначале планы были грандиозными.

Как сообщает портал Axios, Rockstar Games на стадии планирования хотела сделать GTA 6 самой грандиозной игрой с открытым миром в истории, на несколько этапов перепрыгнув сразу всех конкурентов в ближайшие 5 лет. Увы, внутри студии всё пошло не так гладко, и амбиции пришлось сократить. Так, если изначально планировались 3 полностью свободных в плане перемещения города и 4 главных героя, то теперь компания сосредоточилась на 1-м городе и 2-х главных героях.

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Утверждается, что причиной такой резкой смены политики стали внутренние конфликты в Rockstar и многочисленные случаи переработки сотрудников. Творческое выгорание программистов, в конце концов, заставило высшее руководство пересмотреть свой взгляд на некоторые вещи. Например, на график работы (стал меньше), зарплату (стала больше) и т.д.

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Таким образом, говорить, что GTA 6 в каком-либо смысле "соскамилась" и теперь будет "урезанной", не совсем корректно, ведь в самой студии заявили, что разработка игры максимального качества стала для них главным приоритетом. Можно предположить, что если бы Rockstar начала давить на сотрудников и заставлять их работать свыше графика, получилось бы нечто, похожее на Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition. Вместо этого контента будет меньше, зато он будет в разы качественнее и приятнее.

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