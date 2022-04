Флагман "красных" по-прежнему отстаёт.

Ещё задолго до выхода на рынок GeForce RTX 3090 Ti прославилась своим огромным энергопотреблением. При достаточной загруженности видеокарта может проглатывать до 500 Вт. Но что будет, если снизить её потребление до 60% от максимального? На этот вопрос есть ответ у тестировщика Igor's Lab, который прогнал видеокарту в разных конфигурациях, выяснив, как из "термоядерного реактора" сделать хороший энергоэффективный флагман.

Для тестирования были отобраны 10 видеоигр: Borderlands 3, Control, FarCry 6, Ghost Recon Breakpoint, Horizon Zero Dawn, Metro Exodus, Shadow of the Tomb Raider, Watch Dogs Legion, Wolfenstein Youngblood и World War Z. Дабы выяснить, какие результаты покажет RTX 3090 Ti с ограниченной мощностью в 300 Вт, в каждой из игр было проведено отдельное тестирование. После автор суммировал результаты в одной таблице.

Если верить тестированию, процессор GeForce RTX 3090 Ti 300 Вт оказался практически на одном уровне с RTX 3080 Ti. Оба чипа в разрешении 4K (3840х2160р) выдают 96-97 fps с редкими проседами до 76-78 fps. Несмотря на урезанную комплектацию, 3090 Ti 300 Вт по-прежнему на 4% опережает самую мощную карту AMD – RX 6900 XT, однако отстаёт от оригинальной 3090 Ti 500 Вт на 12%. Тут стоит отметить, что для достижения своей максимальной производительности RX 6900 XT потребовалось не 300 Вт, а 360, то есть на 15% больше экспериментальной RTX 3090 Ti.

Анализируя проделанную работу, Игорь Валлосек, основатель Igor's Lab, советует производителям наконец повысить картам реальную мощность, а не добавлять лишнее потребление. Если сравнить стандартную RTX 3090 Ti с её версией на 300 Вт, получается, что дабы получить 10% прироста производительности, потребление электричества увеличивается на 50%.

Тем не менее, те, кто покупает себе флагман nVidia, рекомендованная стоимость которого начинается с $2 000 (168 тыс. руб.), скорее всего не собираются на нём экономить электричество. Единственное, для чего может пригодиться урезанная версия RTX 3090 Ti, так разве что для поддержания других компонентов ПК в прохладе. Особенно в жаркие летние дни.

Среди компонентов тестовой системы, опубликованных Igor's Lab:

AMD Ryzen 9 5950X OC

MSI MEG X570 Godlike

2x16 Corsair DDR4-4000 Vengeance

1x2 TB Aorus (SSD, PCIe Gen. 4)

1x2 TB Corsair MP400

1x Seagate FastSSD Portable.

