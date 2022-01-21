Такие хитры манёвры нам уже показывала AMD.

Недавно маркетинговая команда AMD поделилась со всеми желающими покупателями некоторыми увлекательными графиками сравнения нового графического процессора Radeon Pro W6400 со старым Radeon Pro WX 3200, выпущенным ещё в 2019 году. На рекламу профессионального ускорителя пользователи справедливо подметили, что сравнивать новое поколение с устройством 2-хлетней давности немного нечестно. Похоже, что рекламу посмотрели даже в nVidia, сделав нужные выводы.

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В частности, о них свидетельствует новый график производительности, на котором фигурируют RTX 3050, GTX 1650 и GTX 1050. Причем первая явно вырывается вперёд среди "достойных" и "равных" соперников. На странные графики пользователи отреагировали вопросом, как в принципе можно сравнивать ускоритель 2022 года с ускорителем 2016-го, если между ними пропасть производительности и годы улучшений.

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Красок добавляет тот факт, что тесты проводились с включённым DLSS, чтобы добавить RTX 3050 как можно больше fps и одновременно подчеркнуть критически низкий уровень карт GTX-поколения, т.к. по системным требования в 1080р на высоких настройках с лучами у них нет ни малейших шансов потянуть Control. Даже со сглаживанием.