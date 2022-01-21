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В nVidia производительность новой RTX 3050 сравнивают с 5-летней GTX 1050
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Недавно маркетинговая команда AMD поделилась со всеми желающими покупателями некоторыми увлекательными графиками сравнения нового графического процессора Radeon Pro W6400 со старым Radeon Pro WX 3200, выпущенным ещё в 2019 году. На рекламу профессионального ускорителя пользователи справедливо подметили, что сравнивать новое поколение с устройством 2-хлетней давности немного нечестно. Похоже, что рекламу посмотрели даже в nVidia, сделав нужные выводы.

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В частности, о них свидетельствует новый график производительности, на котором фигурируют RTX 3050, GTX 1650 и GTX 1050. Причем первая явно вырывается вперёд среди "достойных" и "равных" соперников. На странные графики пользователи отреагировали вопросом, как в принципе можно сравнивать ускоритель 2022 года с ускорителем 2016-го, если между ними пропасть производительности и годы улучшений.

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Красок добавляет тот факт, что тесты проводились с включённым DLSS, чтобы добавить RTX 3050 как можно больше fps и одновременно подчеркнуть критически низкий уровень карт GTX-поколения, т.к. по системным требования в 1080р на высоких настройках с лучами у них нет ни малейших шансов потянуть Control. Даже со сглаживанием.

#rtx 3050 #nviida
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