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Microsoft и Bethesda 13 июня презентовали новую завораживающую игру с открытым миром S.T.A.L.K.E.R. 2. Её название, хоть оно и звучит, как Heart of Chernobyl (Сердце Чернобыля), нисколько не заинтересовало украинских игроков. Вместо интриги и духа постапокалипсиса украинское комьюнити обнаружило в названии серьёзную ошибку.

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Всё дело в том, что разработчики игры – студия GSC Game World, находится в Украине. Перевод слова "Chernobyl" на русский – Чернобыль. На украинском же это звучит, как "Чорнобыль". Таким образом пользователи поведали студии, что они ошиблись. Игра должна называться так: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Этого требуют оригиналы написания и произношения украинского языка.

В Twitter уже запустили хештег "#ChornobylNotChernobyl", на который рано или поздно обратят своё внимание создатели Сталкера. Кроме того, геймеры также считают неправильным тот факт, что в трейлере игры показана русская озвучка. Якобы из-за этого можно ошибочно предположить, что GSC Game World – российская корпорация. С большой уверенностью можно сказать, что разработчики не станут менять название.

Источники: 1, 2, 3.