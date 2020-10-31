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Cyberpunk 2077 перенесли на декабрь из-за стремления разработчиков получить 90 баллов на Metacritic

Разработчики хотят получить высший оценочный балл.
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Недавно мы узнали, что команда разработчиков CD Projekt RED приняла решение перенести Cyberpunk 2077 на начало декабря текущего года. В третий раз релиз игры откладывают из-за необходимости "отшлифовать" все недостатки и превратить её в шедевр мирового масштаба. Который, кстати, должен принести студии многомиллионную прибыль. Конечно, закончить игру нужно, однако вчера выяснилась основная причина переноса тайтла.

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О ней рассказал член правления Михаил Новаковский. В коротком, но очень информативном интервью с инвесторами, он подчеркнул, что польская студия намерена достигнуть впечатляющего результата в 90+ баллов на Metacritic. Оценочный портал славится своим авторитетным мнением среди геймеров, поэтому высший результат будет делать игре дополнительную рекламу и автоматически доказывать её шедевральность.

Михаил уверен, что гораздо лучше испытать стыд перед пользователями сейчас, чем во время релиза, когда игроками могут быть найдены мелкие недочёты, такие как баги со входом в транспортные средства, некорректное отображение элементов одежды главных героев и т.д. Разработчики уверены, что в 2020 Cyberpunk 2077 станет девятой игрой, получившей 90% положительных отзывов. На данный момент список возглавляют The Last of Us 2 и Hades. Они набрали по 93 балла на каждую. Удастся ли задумка создателей – узнаем уже очень скоро.
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Не, видео надо заново делать с настройками ярокости именно в игре. Я сделаю без проблем. Если для обзора. пиши в ЛС. из этой темы ухожу.
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