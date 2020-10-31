Cyberpunk 2077 перенесли на декабрь из-за стремления разработчиков получить 90 баллов на Metacritic
Недавно мы узнали, что команда разработчиков CD Projekt RED приняла решение перенести Cyberpunk 2077 на начало декабря текущего года. В третий раз релиз игры откладывают из-за необходимости "отшлифовать" все недостатки и превратить её в шедевр мирового масштаба. Который, кстати, должен принести студии многомиллионную прибыль. Конечно, закончить игру нужно, однако вчера выяснилась основная причина переноса тайтла.
реклама
О ней рассказал член правления Михаил Новаковский. В коротком, но очень информативном интервью с инвесторами, он подчеркнул, что польская студия намерена достигнуть впечатляющего результата в 90+ баллов на Metacritic. Оценочный портал славится своим авторитетным мнением среди геймеров, поэтому высший результат будет делать игре дополнительную рекламу и автоматически доказывать её шедевральность.
Михаил уверен, что гораздо лучше испытать стыд перед пользователями сейчас, чем во время релиза, когда игроками могут быть найдены мелкие недочёты, такие как баги со входом в транспортные средства, некорректное отображение элементов одежды главных героев и т.д. Разработчики уверены, что в 2020 Cyberpunk 2077 станет девятой игрой, получившей 90% положительных отзывов. На данный момент список возглавляют The Last of Us 2 и Hades. Они набрали по 93 балла на каждую. Удастся ли задумка создателей – узнаем уже очень скоро.
Источник.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила