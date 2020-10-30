AMD опубликовала результаты тестов RX 6800, 6800 XT и 6900 XT в сравнении с GeForce RTX 3000
Спустя некоторое время после презентации видеокарт Radeon RX 6800, 6800 XT и 6900 XT, работающих на архитектуре RDNA-2, AMD опубликовала в сети результаты официальных тестов. В общей сложности карты тестировались в 10 играх и двух разрешениях экрана: WQHD (2560х1440) и 4K (3840х2160). Среди игр можно увидеть такие известные тайтлы, как Shadow of the Tomb Raider, Resident Evil 3: Nemesis, Gears 5, Forza Horizon 4, Doom Eternal, Tom Clancy's The Division 2, Battlefield V, Borderlands 3, Call of Duty: Modern Warfare, а также Wolfenstein: Youngblood.
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В качестве конкурентов выступали видеокарты nVidia нового поколения Ampere: GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3070. Как показали результаты, в разрешении WQHD графические ускорители от AMD лидируют в 9 случаях из 10. Лишь в Wolfenstein: Youngblood самой быстрой RTX 3090 удалось вырваться на первое место, подвинув RX 6900 XT.
В 4K nVidia обгоняет AMD сразу в 5 играх из 9 возможных. RX 6900 XT заняла первые места в Gears 5, Forza Horizon 4, Battlefield V и Borderlands 3. По словам "Красной" компании, все тесты проводились на базе настольных процессоров Ryzen 5000. Их выпуск намечен на 5 ноября.
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