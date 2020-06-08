Список смартфонов, которые первыми получат Android 11
В то время, как всё больше смартфонов обновляются до Android 10, Google уже активно работает над следующей версией операционной системы, в которую создатели поместили несколько больших и значимых изменений. Во-первых, улучшат конфиденциальность пользователей во время работы со смартфонов, во-вторых, введут более компактные уведомления, не загораживающие всю область экрана. В-третьих, разработчики добавят функцию под названием "ограниченный доступ к памяти". Она позволит запретить отдельных приложениям "хозяйствовать" во всём хранилище, открыв им доступ только к выбранной папке.
Немного позже новую операционную систему получат смартфоны Motorola: Motorola Moto Razr, Motorola Edge, Motorola One Action, Motorola One Power, Motorola One Vision, Moto G8, Moto G8 Plus, Moto G8 Power. Ещё позже устройства Nokia: Nokia 9 PureView, Nokia 8.3 5G, Nokia 8.1, Nokia 7.2, Nokia 7.1, Nokia 6.2, Nokia 5.3, Nokia 4.2, Nokia 3.2, Nokia 2.3, Nokia 1.3, Nokia 1 Plus. В то же время ОС Android 11 появится и на этих смартфонах: OnePlus 8/8 Prо, OnePlus 7T Pro, OnePlus 7T, OnePlus 7/7 Pro, Oppo Find X2/Find X2 Pro, Samsung Galaxy S20/S20+/S20 Ultra, Galaxy Z Flip, Galaxy Fold, Galaxy S10/S10+, Galaxy S10e, Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10/Note 10+, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy A80, Galaxy A71, Galaxy A70, Galaxy A51, Galaxy A50, Galaxy A41, Galaxy A31, Galaxy A21s, Galaxy M31, Galaxy M21, Galaxy M30s. Sony Xperia 1 II, Sony Xperia 10 II, Sony Xperia 1, Sony Xperia 5. Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro, Xiaomi Mi Note 10/Note 10 Pro, Xiaomi Mi 9T/Mi 9T Pro, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9 5G, Xiaomi Poco F2 Pro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Mi A3. Это не окончательный список. Другие производители также внесут в него свои смартфоны, но немного позже.
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