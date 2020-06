Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В то время, как всё больше смартфонов обновляются до Android 10, Google уже активно работает над следующей версией операционной системы, в которую создатели поместили несколько больших и значимых изменений. Во-первых, улучшат конфиденциальность пользователей во время работы со смартфонов, во-вторых, введут более компактные уведомления, не загораживающие всю область экрана. В-третьих, разработчики добавят функцию под названием "ограниченный доступ к памяти". Она позволит запретить отдельных приложениям "хозяйствовать" во всём хранилище, открыв им доступ только к выбранной папке.

Конечно, первыми новую ОС получат смартфоны Google Pixel. Вот полный список устройств, на которых Android 11 будет доступна в первую очередь: Google Pixel 2/2 XL, Pixel 3/3 XL, Pixel 3a/3a XL, Pixel 4/4 XL. Далее идут модели марки Honor: Honor View 30/30 Pro, Honor 9Х/9X Pro, Honor 20/20 Pro. У Huawei это: Huawei P40/P40 Pro, P40 Lite, Mate Xs, Mate 30 RS Porsche design, Mate 30 Pro, Mate 30, Mate X, P30 Pro New Edition, Mate 20 Pro, P30 lite, Nova 6.

Немного позже новую операционную систему получат смартфоны Motorola: Motorola Moto Razr, Motorola Edge, Motorola One Action, Motorola One Power, Motorola One Vision, Moto G8, Moto G8 Plus, Moto G8 Power. Ещё позже устройства Nokia: Nokia 9 PureView, Nokia 8.3 5G, Nokia 8.1, Nokia 7.2, Nokia 7.1, Nokia 6.2, Nokia 5.3, Nokia 4.2, Nokia 3.2, Nokia 2.3, Nokia 1.3, Nokia 1 Plus. В то же время ОС Android 11 появится и на этих смартфонах: OnePlus 8/8 Prо, OnePlus 7T Pro, OnePlus 7T, OnePlus 7/7 Pro, Oppo Find X2/Find X2 Pro, Samsung Galaxy S20/S20+/S20 Ultra, Galaxy Z Flip, Galaxy Fold, Galaxy S10/S10+, Galaxy S10e, Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10/Note 10+, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy A80, Galaxy A71, Galaxy A70, Galaxy A51, Galaxy A50, Galaxy A41, Galaxy A31, Galaxy A21s, Galaxy M31, Galaxy M21, Galaxy M30s. Sony Xperia 1 II, Sony Xperia 10 II, Sony Xperia 1, Sony Xperia 5. Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro, Xiaomi Mi Note 10/Note 10 Pro, Xiaomi Mi 9T/Mi 9T Pro, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9 5G, Xiaomi Poco F2 Pro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Mi A3. Это не окончательный список. Другие производители также внесут в него свои смартфоны, но немного позже.

Источник.