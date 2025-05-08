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Kachka
Второй трейлер GTA 6 установил мировой рекорд, собрав суммарно 475 млн просмотров за первые 24 часа
У Deadpool vs. Wolverine 365 млн просмотров.

Дата выхода Grand Theft Auto VI была недавно сдвинута - игра не появится осенью 2025 года, как планировалось изначально. Новый ориентир намечен на 26 мая 2026-го. Однако, вопреки опасениям, перенос не охладил интерес публики. Скорее наоборот: внимание к проекту Rockstar обострилось.

Об этом свидетельствуют данные, которые компания предоставила через The Hollywood Reporter. За первые сутки после публикации второго трейлера общее количество просмотров на разных платформах перевалило за 475 миллионов. Это абсолютный рекорд, превышающий даже показатели самых ожидаемых блокбастеров. Предыдущий лидер - трейлер "Deadpool vs. Wolverine" - остался на отметке в 365 миллионов. Ролик по новой экранизации "Фантастической четвёрки" набрал примерно 200 миллионов и в контексте текущей гонки уже воспринимается скромно.

Важно уточнить, что первый трейлер GTA VI, вышедший в декабре 2023 года, был размещён исключительно на YouTube. Тогда он собрал 93 миллиона за сутки, и этого хватило, чтобы войти в историю видеоплатформы как самый просматриваемый не-музыкальный ролик. Второй трейлер распространялся уже по всей сети, отсюда и столь внушительный охват.

Музыкальная тема тоже отыграла своё. Композиция Hot Together от The Pointer Sisters, использованная в ролике, пережила резкий всплеск популярности. На Spotify число прослушиваний выросло на 182 000%. Первый трейлер дал схожий эффект: песня Тома Петти Love Is a Long Road тогда временно вырвалась в верхние строчки мировых чартов.

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#игры #rockstar games #gta 6 #rockstar #grand theft auto 6 #gta 6 трейлер #трейлеры
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