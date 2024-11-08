Переноска большого количества вещей будет практически невозможной.

В опубликованном несколько часов назад геймплейном трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl предлагает заманчивое превью грядущих возможностей, в частности, уделяя особое внимание оружию и доступным боеприпасам. В трейлере также подчеркивается разнообразие оружейных приспособлений, которые игроки смогут получить на протяжении всего своего путешествия.

Примечательной особенностью геймплея является система мародерства, когда игроки могут собирать вещи с трупов, разбросанных по пустынному ландшафту Зоны. Кроме того, видеоролик позволяет взглянуть на механику инвентаря – потенциальную точку преткновения в любой игре на выживание. В данном случае управление инвентарем основано на пространственной организации, что напоминает культовые системы инвентаря из серии Resident Evil, где предметы имеют определенные формы и размеры. Такой дизайн добавляет сложность, заставляя игроков критически думать о том, что нести и как это эффективно расположить. Каждый предмет имеет свой вес, что может привести к перегрузке, если игрок переборщит с припасами.

В трейлере подробно рассматривается боевая динамика S.T.A.L.K.E.R. 2, раскрывается характер схваток и тактика выживания.