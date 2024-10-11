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Kachka
ИИ лучше людей управляет крупными компаниями, но не знает, как действовать в кризисах
Нейросетям попросту не хватило опыта для принятия правильных действий.

Генеративный искусственный интеллект вызывает восхищение у многих руководителей крупных компаний, которые хвалят его возможности по повышению эффективности – часто за счет человеческих рабочих мест. Недавнее исследование показывает, что в некоторых областях ИИ может превзойти человека, хотя он все еще сталкивается с проблемами, которые могут привести к его скорому увольнению.

Исследователи из Кембриджского университета провели в этом году эксперимент с участием студентов колледжа, топ-менеджеров южноазиатского банка и GPT-4o, продвинутой языковой модели OpenAI. Участники играли в игру, разработанную кембриджским стартапом Strategize.inc, специализирующимся на образовательных технологиях. Игра имитировала процесс принятия решений генеральным директором автомобильной компании, отслеживая различные показатели для оценки их эффективности.

Цель была проста: продержаться как можно дольше, не будучи уволенным виртуальным советом директоров, и при этом максимизировать рыночную капитализацию компании.

По словам ведущего исследователя эксперимента, ИИ неизменно превосходил людей по нескольким ключевым показателям, включая рентабельность, дизайн продукции, управление запасами и оптимизацию ценообразования. Например, когда нужно было спроектировать автомобиль, GPT-4o преуспел в оценке таких факторов, как доступные детали, цены, предпочтения потребителей и рыночный спрос. ИИ смог создать комбинации, обеспечивающие оптимальную ценность для клиента, в отличие от людей, которые позволяли личным предубеждениям влиять на принятие решений, таких как эстетический дизайн автомобиля.

Несмотря на то что ИИ продемонстрировал превосходную производительность во многих областях, ему пришлось нелегко в случае непредсказуемых и крайне разрушительных событий, таких как пандемия COVID-19. Это сценарии, в которых быстрое и адаптивное принятие решений имеет решающее значение, с чем ИИ не смог справиться так же эффективно, как люди.

Во время таких кризисов люди, особенно опытные руководители, обычно разрабатывают различные стратегии, чтобы справиться с неожиданностями, а у ИИ не хватило реального опыта и данных для быстрого реагирования, что привело к его провалу.

#искусственный интеллект #нейросети #компании
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