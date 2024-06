В прошлом году мощность карт была под большим вопросом.

Китайская компания Moore Threads добилась значительного повышения производительности своих игровых видеокарт MTT S80 благодаря обширной оптимизации драйверов.

Moore Threads выделяется на внутреннем рынке GPU в Китае не только из-за ограниченной конкуренции, но и благодаря быстрому наращиванию ресурсов. Этот стратегический рост привел к тому, что графический процессор S80 демонстрирует заметный прирост производительности в различных игровых бенчмарках, как отмечает издание ITHome.

Такое развитие событий свидетельствует о том, что рынок игровых GPU собственного производства в Китае активизируется. Такие компании, как Moore Threads, стремятся сократить разрыв в производительности с гигантами индустрии вроде NVIDIA и AMD. Однако, несмотря на эти успехи, впереди еще долгий путь.

Детальное исследование видеокарты Moore Threads MTT S80, проведенное ITHome, показало значительный прогресс в области совместимости игр. Обновленные драйверы GPU теперь поддерживают все основные игры в Китае, многие из которых отличаются оптимизированной производительностью.

Moore Threads MTT S80 – это первая в мире видеокарта с поддержкой PCIe 5.0. Она оснащена 16 ГБ памяти GDDR6 и 4096 ядрами MUSA, работающими на тактовой частоте 1,8 ГГц. Графический процессор изначально казался многообещающим на бумаге, но в бенчмарках показал себя не лучшим образом, не сумев превзойти GTX 1050 от NVIDIA.

ITHome протестировал последнюю версию драйвера 260.70, обновленную всего несколько дней назад. Первой игрой для тестирования стала Genshin Impact. на старте продаж MTT S80 с трудом справлялась с этой игрой даже в пониженном разрешении. С новым обновлением GPU теперь достигает приличных 50-60 FPS в разрешении 1080p.

Аналогичные улучшения наблюдались и в других тайтлах, например в League of Legends, которая теперь работает с частотой 380-410 FPS в разрешении 1080p и 320-350 FPS в 2K. Среди других протестированных игр – Counter-Strike 2, Devil May Cry 5 и Shadow of the Tomb Raider. Прирост FPS в них составил 80-100% в зависимости от настроек.