Релиз ожидается в 2026 финансовом году.

Компания Ubisoft опубликовала финансовые результаты за третий квартал 2024 финансового года (с апреля 2023 по март 2024), продемонстрировав несколько оптимистичный прогноз для Assassin's Creed после преодоления трудностей последних лет. Несмотря на снижение доходов по сравнению с предыдущим годом, составившее 606 млн евро в третьем квартале, что частично объясняется низкой производительностью Avatar: Frontiers of Pandora, Ubisoft ожидает многообещающий четвертый квартал благодаря предстоящим релизам двух гигантов игровой индустрии. В частности, Prince of Persia: The Lost Crown и Skull and Bones. Примечательно, что генеральный директор Ubisoft Ив Гийемо неоднозначно называл последнюю игру "AAAA".

Хотя полный обзор календаря Ubisoft на 2025 финансовый год запланирован на май, компания уже представила информацию о сроках выхода некоторых игр. Среди этих анонсов – Assassin's Creed Codename Red, действие которой происходит в Японии, и выход которой подтвержден в течение 2025 финансового года. Предполагается, что Assassin's Creed Red может стать флагманской праздничной игрой 2024 года. Кроме того, Ubisoft подтвердила выход Star Wars Outlaws на 2024 календарный год.

Во время телефонного разговора о прибылях Ubisoft за третий квартал Ив Гийемо ответил на вопросы о стратегии компании в свете ожидаемого в 2025 году релиза Grand Theft Auto VI. Гийемо признал значимость релиза GTA VI и рассказал о том, как он повлияет на график Ubisoft. По его мнению, выход игры состоится в 2026 финансовом году, после 1 апреля 2025 года.

Что касается GTA VI, Гийемо подчеркнул историческую тенденцию, когда крупные релизы, такие как GTA, вызывают повышенный интерес в игровой индустрии, что благоприятно сказывается на общих продажах.