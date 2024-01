Автомобиль имеет нулевой пробег.

Компания First Motors выставила на продажу эксклюзивный гиперкар Mercedes-AMG One в Дубае, что знаменует собой первую публичную перепродажу этой ограниченной серии, которая насчитывает всего 275 единиц. Это расходится с предыдущими заявлениями о том, что владельцы Mercedes-AMG One обязались воздержаться от продажи своих автомобилей в течение заранее оговоренного срока.

Дебют Mercedes-AMG One состоялся в 2017 году, и вся партия была распродана сразу же после презентации. Приводимый в движение квинтетом двигателей, гиперкар может похвастаться общей мощностью в 1063 л.с. Такая мощь позволяет ему разгоняться с 0 до 100 км/ч всего за 2,9 секунды, ускоряться до 200 км/ч за 7 секунд и достигать 300 км/ч всего за 15,6 секунды. Вершиной его скоростного мастерства является заявленная максимальная скорость в 352 км/ч.

Несмотря на выдающиеся технические характеристики, сложности, связанные с силовой установкой, в основе которой лежит 1,6-литровый двигатель Формулы 1, адаптированный для уличного использования, привели к задержке начала поставок.

Гиперкар, согласно его описанию, находится в первозданном состоянии с пробегом в 0 км, а потенциальные покупатели могут получить информацию о его стоимости по официальному запросу.