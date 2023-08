Композицию не оценили многие музыканты.

В вечном стремлении привлечь внимание к своему контенту компания Bethesda Softworks "наняла" известный поп-рок-ансамбль Imagine Dragons для создания песни "Children of the Sky" для своей грядущей игры Starfield. Как показывает история, это не самое удачное сотрудничество между студией, занимающейся разработкой игр, и мейнстримовым музыкальным коллективом. Хорошим примером может послужить феномен, известный под названием "Hope For the Future".

Композиция "Hope For the Future", написанная в 2014 году Полом Маккартни для игры Destiny, если говорить откровенно, не совсем соответствует качеству. Это усугубляется промо-роликом, в котором голографический Пол Маккартни исполняет песню перед скромной аудиторией произвольных Хранителей, а на заднем плане маячит загадочный Путешественник.

Возвращаясь к сегодняшней теме, "Children of the Sky" воплощает в себе квинтэссенцию композиции Imagine Dragons. Очевидно, что цель композиции – вызвать глубокий эмоциональный отклик.

"Children of the Sky", скорее всего, вполне удовлетворительна, особенно если вы являетесь поклонником Imagine Dragons. Конечно, стоит упомянуть, что привлечение Imagine Dragons должно было обойтись недешево.