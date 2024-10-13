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Разгончик PC
MSI раскрыла данные о производительности процессоров AMD Ryzen 9000X3D
MSI раскрыла посетителям одного из своих офисов в китайском Шэньчжэне данные о производительности игровых процессоров AMD Ryzen 9000X3D. Компания показала результаты тестов восьмиядерного Ryzen 7 9800X3D и 16-ядерного Ryzen 9 9950X3D.

Компания MSI предоставила посетителям своего офиса в Шэньчжэне, Китай, уникальную возможность увидеть результаты тестирования новых игровых процессоров AMD Ryzen 9000X3D. В ходе демонстрации были представлены показатели производительности восьмиядерного Ryzen 7 9800X3D и 16-ядерного Ryzen 9 9950X3D, что вызвало большой интерес среди поклонников и экспертов.

MSI представила данные для трёх популярных игр: Far Cry 6, Shadow of the Tomb Raider и Black Myth: Wukong. В этих тестах процессоры серии Ryzen 9000X3D показали следующие приросты производительности по сравнению с предыдущей серией Ryzen 7000X3D:

Far Cry 6: прирост до 13%;

Shadow of the Tomb Raider: прирост на 4%;

Black Myth: Wukong: прирост на 2%.

Эти результаты демонстрируют преимущество архитектуры Zen 5 и технологии V-Cache в играх, особенно для проектов с высоким требованием к процессорным ресурсам.

Также были представлены результаты тестов в бенчмарке Cinebench R23. Здесь новейшие чипы AMD Ryzen 9000X3D показали значительный прирост скорости работы, особенно в многопоточных задачах. Это подчёркивает, что архитектура Zen 5 и внедрение V-Cache дают серьёзное преимущество не только в играх, но и в стандартных рабочих нагрузках.

Один из интересных моментов демонстрации — это результаты тестов для неигровых рабочих нагрузок, где сравнивались процессоры серии Ryzen 9000X3D и основной линейки Ryzen 9000. В случае 16-ядерных чипов на архитектуре AMD Zen 5 разница оказалась минимальной, когда прямая выгода от V-Cache отсутствует. Однако, в сравнении 8-ядерных моделей, процессор с индексом X3D показал лучшее время отклика и производительность, что, вероятно, связано с более высоким уровнем TDP, обеспечивающим лучшую «из коробки» оптимизацию.

MSI не раскрыла полную информацию о том, какие именно процессоры AMD Ryzen 9000X3D использовались в тестах: это могли быть как инженерные образцы, так и готовые к массовому производству модели. Также остаётся неизвестным, проводила ли компания AMD какие-либо оптимизации BIOS для этих процессоров. Несмотря на прирост производительности в 13% в Far Cry 6, эксперты ожидают дальнейших тестов, чтобы увидеть, как новые чипы X3D проявят себя в более широком спектре игр.

#amd #msi #процессор
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