Одной из главных инноваций является интеграция плагинов Nvidia Ace в Unreal Engine 5, которая существенно упрощает процесс создания и внедрения MetaHuman .

Nvidia продолжает лидировать в области технологий искусственного интеллекта, представив новейшую разработку — Nvidia Ace, которая позволяет создавать персонажей, максимально похожих на реальных людей. Эти персонажи не только выглядят естественно, но и ведут себя так, как будто они настоящие, благодаря использованию генеративного ИИ для речи, интеллекта и анимации.

Одной из главных инноваций является интеграция плагинов Nvidia Ace в Unreal Engine 5, которая существенно упрощает процесс создания и внедрения MetaHuman — цифровых персонажей на базе искусственного интеллекта. Теперь разработчики могут использовать плагин Audio2Face-3D для создания лицевой анимации, синхронизированной с аудио, в таких популярных инструментах, как Autodesk Maya. Этот плагин предлагает интуитивно понятный интерфейс, ускоряющий процесс разработки, и предоставляет разработчикам возможность полностью настраивать его исходный код, адаптируя его под конкретные нужды.

Для более глубокого внедрения технологии Nvidia Ace, компания предлагает микросервис рендеринга для Unreal Engine 5, который использует технологию Unreal Pixel Streaming. Эта технология позволяет транслировать созданных персонажей MetaHuman на любые устройства с минимальной задержкой. Более того, она поддерживает операционную систему Linux, что расширяет возможности разработчиков, предоставляя им доступ к новейшим инструментам, таким как Nvidia Ace Animation Graph.

Animation Graph — это система, которая позволяет создавать реалистичные движения персонажей, обеспечивая отзывчивую и правдоподобную анимацию. Она предоставляет гибкую систему для управления различными состояниями и движениями персонажей на базе узловой структуры.