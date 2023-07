Соотношение цена / производительность на высоте

Взлетевший курс доллара в мгновение ока отрезал многим доступ к высокопроизводительным видеокартам по бросовым ценам. В подобных условиях относительно доступная GeForce GTX 1650, являющаяся минимально допустимым игровым решением для уважающих себя геймеров, становится настоящим спасением для тех, кто проморгал период закупок.

Зарубежный блогер EDWARD Gaming провел обширнейшее тестирование бюджетной модели в 60 современных играх, чтобы отыскать заложенный в ней потенциал. В результате исследования выяснилось — GeForce GTX 1650 способна без малейших проблем потянуть абсолютно любую игру, демонстрируя при этом достаточно высокую частоту кадров.

К примеру, в Cyberpunk 2077 в разрешении 1080p на средне-высоких настройках с отключенной трассировкой лучей видеокарта стабильно выдает в среднем 50 FPS. В не менее тяжелой с точки зрения нагрузки на GPU Hogwarts Legacy фреймрейт также располагается на отметке в 50 кадров в секунду, и даже более, при задействовании разрешения 1080p и среднего пресета графики. Еще один тяжеловес, The Last of Us, также с легкостью поддался GeForce GTX 1650, правда уже на низких настройках. Во всех трех проектах применялась опция FSR 2.1, установленная в режим "качество".

В целом, получается, что GeForce GTX 1650 на сегодняшний день способна обеспечить минимальный начальный уровень производительности в играх. Естественно с компромиссами в настройках, но, при этом, никакого слайдшоу не приходится наблюдать даже близко.

Учитывая относительно низкую стоимость видеокарты, предлагаемые ею возможности, и беря в расчет недавний разгар майнинга, становится понятно, почему GeForce GTX 1650 сейчас находится на самой вершине рейтинга игровых GPU в статистике Steam Survey.