Это упростит взаимодействие между различными устройствами

В ядре Linux 7.2 появится долгожданная для многих опция, реализованная разработчиками из Intel. Речь идет о внедрении нового протокола под названием USB4STREAM, который ориентирован на интерфейсы USB4/Thunderbolt.

USB4STREAM дает возможность передавать необработанные пакеты данных между хостами, таким образом, упрощая взаимодействие между устройствами USB4/Thunderbolt. В результате облегчается процесс резервного копирования и становится удобнее совместное использование периферии. Также новый протокол может быть полезен в тех случаях, когда сеть недоступна или использование сетевого стека нежелательно.

Протокол USB4STREAM базируется на драйвере «thunderbolt_stream» и предоставляет доступ к символьным устройствам «/dev/tbstreamX» на каждом хосте при условии, что используется прямое подключение через кабель. Благодаря этому становится возможным использование типичных операций ФС, таких как «dd», «cat» и пр.

Разработчик Intel Thunderbolt Мика Вестерберг привел примеры использования USB4STREAM. В частности, можно создавать резервные копии с помощью инструментов initramfs без необходимости настраивать сетевое подключение. Также доступно расшаривание камеры ноутбука для использования ее на ПК.

Если патч успеет попасть из ветки «next» репозитория «Thunderbolt.git» в основное дерево «USB/Thunderbolt Git» до того, как начнется слияние изменений в Linux 7.2, запланированное на середину июня, то протокол USB4STREAM войдет в состав ядра к моменту выхода версии 7.2 в конце августа.