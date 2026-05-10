Razg0n_blog
Ryzen 9 9950X3D2 оказался быстрее Ryzen 9 9950X3D в играх всего на 0,8%
Огромная разница в цене не дает соответствующего прироста производительности

Специалисты Tom's Hardware задались целью узнать, как 192 МБ L3-кэша в Ryzen 9 9950X3D2 влияют на частоту кадров в играх в сравнении с 128 МБ в Ryzen 9 9950X3D. Для этого они столкнули между собой данные процессоры, а также привлекли другие популярные модели и новый Core Ultra 7 270K Plus.

Изображение: ChatGPT

Тестирование в 17 проектах в разрешении 1080p показало, что переход с Ryzen 9 9950X3D на Ryzen 9 9950X3D2 способствует повышению FPS, но этот прирост чрезвычайно невелик и равен всего 0,81% — 211 FPS против 209,6. При этом разница по цене между ними составляет приличные 38,5% — $900 против $650.

Очевидно, что по соотношению "FPS на доллар" Ryzen 9 9950X3D2 выглядит гораздо менее привлекательным, чем его предшественник. Платить в 1,5 раза больше за буквально 1 FPS готовые немногие, и встретить новинку от AMD можно будет разве что в ПК зажиточных геймеров-энтузиастов, для которых на первом месте стоит не цена, а максимально возможный фреймрейт.

Помимо рекордной производительности Ryzen 9 9950X3D2 также завоевал статус CPU с наибольшим энергопотреблением. В среднем его TDP составило 135,4 Вт, что на несущественные 5,3 Вт больше, чем у Ryzen 9 9950X3D. В данной дисциплине победителем вышел Ryzen 9 7950X3D, требующий всего 85,7 Вт и отстающий по FPS от лидеров всего на 14-15%.

Что интересно, в 7 играх Ryzen 9 9950X3D был быстрее Ryzen 9 9950X3D2. Максимальный отрыв зафиксирован в Counter-Strike 2 — 742,5 FPS против 731,6. В остальных проектах перевес Ryzen 9 9950X3D меньше и не превышает 1-2%. Например, в Cyberpunk 2077 оба процессора фактически сравнялись, так как разница между ними составила 0,1 FPS не в пользу Ryzen 9 9950X3D2.

В остальных играх Ryzen 9 9950X3D2 хоть и немного, но обошел Ryzen 9 9950X3D. За исключением Flight Simulator 24, где Ryzen 9 9950X3D2 показал внушительный прирост в 23,9%, заметно обойдя на диаграмме все топовые CPU. В целом же, как говорилось ранее, прибавка не превысила 1%, что объясняется высокими задержками между чиплетами.

Пару слов можно добавить про Core Ultra 7 270K Plus. Многие геймеры возлагали надежды на Arrow Lake Refresh, но реальные тесты показывают, что платформа LGA 1851 несостоятельна в качестве основы для высокопроизводительного игрового ПК. Даже в профессиональном многопоточном ПО Core Ultra 7 270K Plus отстает от Ryzen 9 9950X3D2. В том же Blender при рендеринге сцены Classroom Ryzen оказывается быстрее на 16%.

#процессор #cpu #бенчмарк #9950x3d #9950x3d2
Источник: tomshardware.com
