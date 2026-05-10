Рядовые американцы оплатят миллиарды, выделенные на модернизацию электросетей для ЦОД

Управление по защите прав потребителей (OPC) штата Мэриленд подало жалобу в Федеральную комиссию по регулированию энергетики США (FERC), поскольку компания PJM Interconnection, LLC взвалила на плечи граждан необходимость погасить 2 млрд долларов из 22, которые выделены на модернизацию электросетей под центры обработки данных.

В течение первых десяти лет штат выплатит 1,6 млрд, из которых 823 млн значатся за потребителями бытовой электроэнергии. Таким образом, на одного потребителя придется в среднем 345 долларов. Остальные 146 и 629 млн распределятся между коммерческими и промышленными потребителями.

Как заявил советник OPC штата Мэриленд Дэвид С. Лапп: "Без ответа FERC штат будет вынужден выплатить 2 млрд за инфраструктуру, которую PJM использует для электроснабжения ЦОД. Потребители в Мэриленде не являются причиной затрат по расширению мощностей и не получат от последнего существенной выгоды".

PJM Interconnection, LLC — это крупнейшая в США компания по передаче электроэнергии, которая охватывает 13 штатов, а также г. Вашингтон. Ее услугами пользуются 65 млн человек, или 20% населения страны. В некоторых штатах, обслуживаемых PJM, включая Мэриленд, размещено множество центров обработки данных, поэтому требуется модернизация инфраструктуры, чтобы удовлетворить прогнозируемый спрос со стороны этих энергоемких объектов.

Как считают местные власти, Мэриленд отстает от других штатов по показателям возведения ЦОД и ему не требуется столько мощностей. Если PJM сохранит методы расчета, то может получиться ситуация, при которой потребители за свой счет субсидируют расширение, но прямую выгоду от этого штат не получит. Поэтому затраты должны быть переложены на районы, в которых строятся ЦОД, или на сами компании.

OPC, своей стороны, указала на возникновение неопределенности. Потребители в конечном счете все равно получают выгоду, даже если после модернизации спрос не вырастет. В заключение подчеркивается, что подобные коллизии приводят к нежеланию местных сообществ видеть на своей территории центры обработки данных.