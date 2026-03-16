Razg0n_blog
iPhone 19e может получить дисплей с технологией LTPO
Функционал бюджетных моделей iPhone повышается в новых итерациях

С выходом iPhone 17e пользователи не получили основной фичи базового iPhone 17 без индекса "эконом". Речь, разумеется, идет о LTPO-панели, которая дает преимущества технологии ProMotion, а именно динамическое изменение кадровой частоты в диапазоне от 1 до 120 Гц.

К сожалению, последние данные говорят о том, что фанатам дешевых iPhone придется дождаться как минимум 2028 года, прежде чем состоится презентация iPhone 19e. В грядущей новинке, как ожидается, появится улучшенный OLED-экран с функцией LTPO.

Изображение сформировано Grok

Ранее год назад инсайдер Минг-Чи Куо уже заявлял о планах Apple по выпуску iPhone 18e вслед за iPhone 17e. Однако на тот момент не было четко ясно, выйдет ли iPhone 19e. Теперь же издание ZDNet Korea утверждает, что анонс бюджетного смартфона Apple следующего поколения все же состоится, причем с новым типом дисплея.

В 2025 году iPhone 17 произвел революцию, предложив LTPO-дисплей в базовой версии iPhone, что дало возможность не только повысить плавность интерфейса, но и увеличить время автономной работы по сравнению со статичными 60 Гц LTPS-панелями.

В качестве причин перехода бюджеток на LTPO называют исследования Apple по разработке LTPO+ дисплеев, рассчитанных на премиальные модели iPhone. Если апгрейд последних все же не состоится, то и LTPO в iPhone 19e также не появится, поскольку техногиганту необходимо разграничивать смартфоны по уровню "элитарности".

#apple #смартфон #iphone #oled #ltpo
Источник: wccftech.com
Популярные новости

Вышел мессенджер Columba, в котором можно переписываться и звонить без интернета
2
Илон Маск анонсировал запуск проекта Terafab по производству новых ИИ-чипов
+
Эксперт сравнил качество изображения и fps в GTA V на RTX 5080 с трассировкой лучей и без неё
2
Охлаждённая до минусовых температур RTX 2080 Super обеспечила заметный рост fps в играх
+
Производители памяти опасаются скорого конца бума спроса и сворачивают инвестиции
+
Количество водителей с максимальной скидкой по ОСАГО за безаварийную езду в России возросло до 41,5%
+
Илон Маск предрек отмену обязательной работы в ближайшие 20 лет
7
ФБР расследует внедрение вредоносного ПО в видеоигры Steam
+
Драйвер GreenBoost расширяет память GPU NVIDIA за счет ОЗУ и SSD для работы с большими ИИ-моделями
1
Кооперативный шутер про зомби от создателей World War Z получил в Steam 76% положительных отзывов
+
Самый большой паровоз в мире отправился в тур по США к 250-летию страны
+
СК проверяет массовое изъятие и убой коров в Пензе, Сибири и на Алтае под предлогом инфекции
5
Эксперт протестировал RX 5700 XT и RX 6650 XT в паре с Ryzen 9 7900X в ряде современных игр
+
Учёные из Австралии придумали передавать секретные сообщения внутри теплового излучения
+
У древнего города Птолемаида обнаружили на глубине 100 метров множество кораблей
+
Археологи раскопали в пригородных садах в Шотландии римский форт почти двухтысячелетней давности
+
Microsoft установила причину потери доступа к диску C в Windows 11 на некоторых устройствах
1
YouTube-блогер запустил настольный ПК на 64 батарейках AA почти на 30 минут
2
Xiaomi 18 Ultra получит главную камеру с матрицей формата 1"
+
NVIDIA отказывается от стратегии универсального GPU и переходит к специализированным решениям
+

Популярные статьи

Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
42
Накопил более 300 игр за пять лет в Epic Games Store — показываю самые лучшие
9
Столкновение чёрных дыр произвело вспышку, которую астрофизика считала невозможной
4
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon RX Vega64 8GB HBM2 Liquid Cooled 2048bit
1
Обзор беспроводной гарнитуры Creative Zen Hybrid Pro Classic
+
Почти купил новый игровой ПК, но передумал в последний момент — рассказываю о причинах
+
Почему Forza Horizon для Xbox 360 в 2026 году остаётся самым уникальным эксклюзивом Microsoft
+

Сейчас обсуждают

Muro
17:29
Ну автор как всегда занимается не своим делом.. А паста хорошая. Не подделывают. Стоит 450Р за 2 грамма. Вполне по карману многим. По результатам тестов в лидерах. Сам использую с 2023 года. Проблем н...
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
Waramagedon
17:25
это ты про вольцваген с опелем или про мерседес который ржавый с завода уже? ))) покупай шапку по сеньке, чтоб жить без долгов.
Внедорожники Tank 300 начнут собирать в России на заводе «Автотор»
Muro
17:20
Ну и используй дальше. Только факт в том что Х25 дешевле и не хуже. Пруф- https://3dnews.ru/1085199/test-21-termopasty-2023
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
VRoman
17:16
Я думаю что дефицит составляет 100%. Если бы они снизили цены в два раза, то и продажи бы выросли как минимум в два раза.
Дефицит GPU для игровых видеокарт NVIDIA может составлять 20%
antej90
17:15
Это ирония. Премьер не может решить проблемы бедности, но готов вбухать триллионы в Луну...то есть в Венеру
СК проверяет массовое изъятие и убой коров в Пензе, Сибири и на Алтае под предлогом инфекции
Виталий Крюков
17:11
https://cloud.mail.ru/public/BTvN/HN9MJd2Kh смотрите, бот Шкура.Там есть координаты, по ним видно что Иркутск. Этого достаточно, чтобы вы свой поганый рот прикрыли, неуважаемый неиркутянин. Ваших изв...
Мишустин: В России в 2025 году построено и модернизировано свыше 28 000 километров автодорог
Констанция
16:02
Террористы еврейчики уже тогда стреляли по Персии (Ирану). Интересно что они написали на своём снаряде?
В Израиле нашли снаряд для пращи возрастом 2000 лет с саркастической надписью
kilobait3
15:59
Поэтому у нас уже есть Тишка и sl. Прекрасно работают большие модели и даже обучаются на 8, 12, 16ГБ. А зеон платина имеет общий своп с 3к, 4к, 5к серией зелени, включая все рабочие машины.
Драйвер GreenBoost расширяет память GPU NVIDIA за счет ОЗУ и SSD для работы с большими ИИ-моделями
lighteon
15:53
Интересно было бы сравнить Vega 64 и CMP 40X в Linux. В теории на первой можно задействовать программную эмуляцию трассировки лучей и запустить тот же Doom Dark Ages и Indiana Jones and The great circ...
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon RX Vega64 8GB HBM2 Liquid Cooled 2048bit
Сергей Сошнин
15:51
У кождого свой досуг, у меня на работе рыбак призерает моё увлечение играми что я ток не услышал в свой адрес а его не хаю ,каждому своё, и да на другой работе младше меня напарник хаил меня и унижала...
Накопил более 300 игр за пять лет в Epic Games Store — показываю самые лучшие
