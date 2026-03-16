Функционал бюджетных моделей iPhone повышается в новых итерациях

С выходом iPhone 17e пользователи не получили основной фичи базового iPhone 17 без индекса "эконом". Речь, разумеется, идет о LTPO-панели, которая дает преимущества технологии ProMotion, а именно динамическое изменение кадровой частоты в диапазоне от 1 до 120 Гц.

К сожалению, последние данные говорят о том, что фанатам дешевых iPhone придется дождаться как минимум 2028 года, прежде чем состоится презентация iPhone 19e. В грядущей новинке, как ожидается, появится улучшенный OLED-экран с функцией LTPO.

Ранее год назад инсайдер Минг-Чи Куо уже заявлял о планах Apple по выпуску iPhone 18e вслед за iPhone 17e. Однако на тот момент не было четко ясно, выйдет ли iPhone 19e. Теперь же издание ZDNet Korea утверждает, что анонс бюджетного смартфона Apple следующего поколения все же состоится, причем с новым типом дисплея.

В 2025 году iPhone 17 произвел революцию, предложив LTPO-дисплей в базовой версии iPhone, что дало возможность не только повысить плавность интерфейса, но и увеличить время автономной работы по сравнению со статичными 60 Гц LTPS-панелями.

В качестве причин перехода бюджеток на LTPO называют исследования Apple по разработке LTPO+ дисплеев, рассчитанных на премиальные модели iPhone. Если апгрейд последних все же не состоится, то и LTPO в iPhone 19e также не появится, поскольку техногиганту необходимо разграничивать смартфоны по уровню "элитарности".