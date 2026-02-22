Apple не выпускала красный iPhone с 2022 года

Apple разработала мощный ингредиент, способный поднять продажи будущих iPhone 18 Pro и Pro Max на небывалую высоту. Речь идет об использовании цветовых оттенков, которые особенно ценятся в азиатских странах.

Недавно СМИ сообщали, что iPhone 17 Pro Max начал пользоваться бешеной популярностью в Китае из-за его цвета «Cosmic Orange». Пользователи внезапно стали ассоциировать его с фирменным оттенком люксового французского бренда Hermès. Это заставило многих приобрести iPhone в качестве предмета роскоши.

Фактически, основная причина 38%-ного роста продаж iPhone в Поднебесной кроется в использовании оранжевого цветового варианта. На последнем совещании по обсуждению финансовых результатов Тим Кук особенно отметил, что посещаемость магазинов Apple повысилась на двузначную величину в последнем квартале прошлого года.

Кроме того, в Counterpoint Research зафиксировали рост продаж iPhone в январе 2026 года. В это же время крупные китайские производители смартфонов получили двузначное снижение показателей, в основном из-за эффекта высокой базы.

Теперь же известный инсайдер Bloomberg Марк Гурман сообщает, что Apple рассматривает возможность добавить в цветовую палитру iPhone 18 Pro и Pro Max темно-красный оттенок. Он выигрышно вписывается в культурные традиции азиатских стран. Жители Китая видят в нем символ удачи, радости, процветания и жизненной силы, а для жителей Индии он символизирует счастье, семейное благополучие и чувственность.

Ранее также проходила информация о фиолетовом и коричневом цветах для iPhone 18 Pro и Pro Max. Но по мнению Марка Гурмана, они могут быть вариациями всё того же красного оттенка, учитывая их схожесть.

Инсайдер заявляет, что в отношении iPhone Fold Apple выбрала противоположную позицию. Складной флагман будет довольствоваться вполне утилитарными цветовыми решениями, включая черный или темно-серый, а также оттенки в спектре от белого до светло-серебристого.

