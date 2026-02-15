Samsung возможно готовит конкурента iPhone Fold

Как известно, Apple в этом году планирует выпустить свой первый складной iPhone, который будет обладать соотношением сторон 4:3 в разложенном виде для обеспечения совместимости с приложениями для iPad. Samsung не могла не остаться в стороне и начала готовить ответ в лице более широкой версии Galaxy Z Fold.

В прошлом году в сети уже были замечены неофициальные рендеры, выполненные энтузиастами и демонстрирующие внешний вид будущего девайса. Теперь, по мере разработки One UI 9 на базе еще не вышедшего Android 17, мы можем получить более полное представление касательно широкоформатного Galaxy Z Fold.

В целом, вся информация сводится к тому, что последние сборки One UI 9 включают анимацию раскрытия предполагаемого Galaxy Z Fold с широким экраном. Она подтверждает работу Samsung над новым гибким флагманом, хотя и не приводит каких-либо характеристик. Кроме того, планы компании могут измениться, а значит, релиз широкоформатного Galaxy Z Fold не обязательно должен состояться именно в этом году или когда-либо вообще.

Спекулятивные слухи приписывают новинке 7,6" внутренний дисплей и внешний диагональю 5,4". Таким образом, Galaxy Z Fold может быть немного больше iPhone Fold с его 7,58" и 5,35" дисплеями. Впрочем, различие будет практически незаметно, если не сравнивать их вблизи.