Минимальный размер оплаты труда в РФ растет двузначными темпами год от года

С 1 января 2026 года МРОТ в России повысился на 20,7% и достиг отметки в 27 093 рубля. В ноябре соответствующая законодательная инициатива была принята Госдумой в третьем чтении и 28 ноября подписана Президентом.

Согласно историческим данным, текущее повышение является рекордным. Оно призвано улучшить благосостояние как минимум 4,6 млн граждан. В некоторых регионах может наблюдаться еще больший прирост вследствие действия местных коэффициентов и надбавок.

После уплаты НДФЛ работающие на полную ставку будут получать примерно 23 570 рублей. Фактически, это абсолютный минимум заработной платы, допускаемый законодательством РФ, который сотрудник получит "на руки". По сравнению с 2024 годом МРОТ вырос на 40,8%, а если брать за основу пятилетний отрезок, то цифра взлетает до внушительных 211%.

Для сравнения, в Украине минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года установлен на уровне 8 647 гривен, что в переводе на отечественную валюту составляет около 16 022 рублей. Таким образом, российский уровень в этом отношении превышает украинский на 47%.

Кроме МРОТ в России также вырос прожиточный минимум, который для трудоспособных лиц стал равен 20 644 рублям. Это в 3,3 раза превышает аналогичную величину в Украине, которая равна 3 328 гривнам или примерно 6167 рублям.